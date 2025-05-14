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За пять с половиной миллионов можно стать владельцем элитного шато в венгерской Тоскане

2:37
Недвижимость

В окружении живописных виноградников и холмов венгерской Тосканы выставлено на продажу уникальное винодельческое поместье, выполненное в духе французского шато.

Шато Индаж во Франции
Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шато Индаж во Франции

Комплекс зданий площадью 1615 кв. м включает 9 роскошных номеров, 12 ванных комнат, рестораны, конференц-зал, спа-зону и винодельню, а также виноградники площадью 10 гектаров. Цена — около 5,5 млн евро.

300 лет винной истории — и современный комфорт

Главное здание — это трёхэтажное, панорамное и полностью отреставрированное имение, в котором сочетаются вековая история и высокие стандарты современной архитектуры. С верхних этажей открывается захватывающий вид на бассейн Кали и виноградные террасы. Подняться к номерам можно на лифте — всё предусмотрено для уровня пятизвездочного сервиса.

На среднем уровне находится изысканный ресторан с террасой, кухня, большая каминная приёмная, а также офис и конференц-зал на 25 человек. Здесь же расположены два люкса. Ещё один люкс и семь номеров класса "люкс" размещены на втором этаже.

Вино и велнес — сердце поместья

На нижнем уровне — оздоровительный центр с крытым бассейном, сауной и купелью. Рядом — винодельня и погреб, в который виноград доставляется по специально проложенному тоннелю длиной почти 200 метров.

Особая гордость — почти 300-летний винный погреб, полностью восстановленный в 2012 году. Он признан одним из самых красивых в Венгрии и неоднократно награждался на международных конкурсах. Вина поместья — обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей и входят в список самых ценных вин страны.

Технологии, безопасность и потенциал для развития

Поместье оборудовано по последнему слову техники: система видеонаблюдения с 17 камерами, широкополосный интернет, компьютеризированная система отопления, работающая на древесных пеллетах, плюс солнечные коллекторы.

Важно: объект может быть расширен за счёт дополнительных корпусов и этажей, а его функционал подходит как для частной резиденции, так и для бутик-отеля, гастрономического центра или места проведения мероприятий.

В стоимость входит всё оборудование, мебель, вся винодельческая техника, вина на складе и даже права на торговую марку.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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