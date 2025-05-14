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Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани

1:57
Недвижимость

На месте бывшего аквапарка "Ривьера" в Казани может появиться масштабный многофункциональный комплекс стоимостью 29 миллиардов рублей. Генерального подрядчика выберут в ближайшее время, и одной из главных кандидатур на этот пост стала китайская корпорация PowerChina — одна из крупнейших строительных компаний мира.

Стройка
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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На днях в Казани состоялась закрытая презентация проекта "ЯрПарк", разработанного девелопером KravtGroup. Презентацию устроили прямо на берегу Казанки, куда прибыли делегация PowerChina и генеральный консул Китая в Казани Сян Бо. Участникам показали эскизы будущего комплекса, а также обсудили потенциал партнерства.

Помимо самой стройки, PowerChina выразила желание работать с Татарстаном и на других проектах — не только как подрядчик, но и как инвестор. Об этом представители компании заявили во время встречи с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной, пишет inkazan.ru.

По данным "Бизнес Онлайн", KravtGroup и PowerChina готовят соглашение о сотрудничестве, в котором будут прописаны все параметры взаимодействия. Основной контракт могут подписать уже в июне 2025 года.

Ранее, в октябре 2024 года, проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Были одобрены все документы по первому этапу строительства.

PowerChina — компания с глобальной репутацией. Именно она построила крупнейшую в мире гидроэлектростанцию "Три ущелья" в Китае. Объект настолько массивен, что, по данным NASA, его строительство даже повлияло на вращение Земли: сутки стали длиннее на 0,06 микросекунды, а ось планеты сместилась на два сантиметра.

Уточнения

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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