Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей

3:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выброшенный зонт — это упущенная возможность. Почти каждый его элемент можно превратить в нечто полезное и стильное. Дизайнеры и экологи предупреждают: 90% зонтов попадают на свалку, хотя могли бы получить вторую жизнь — в вашей квартире, на даче или в руках ребёнка.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зонт

Сумка, которой не страшен ливень

Купол зонта делают из плотной водоотталкивающей ткани, способной выдерживать не один сезон дождей. Это — идеальный материал для прочной, легкой и уникальной сумки. Стоит только отпороть ткань от каркаса, сшить прямоугольную заготовку и добавить ручки — и у вас в руках многоразовый шоппер, который не промокает, не выцветает на солнце и прекрасно стирается.

Такая сумка прослужит дольше, чем пластиковый пакет и даже брендовый клатч. Особенно круто она смотрится в пляжном или городском луке — вы точно не встретите такую же ни у кого.

Каркас — в кашпо, цветы — в воздух

Если ткань уже не спасти, а остался только каркас — это еще не конец. Это начало для подвесного сада. Обрезав остатки ткани и оставив только спицы, можно превратить старый зонт в конструкцию для балконного или настенного мини-огорода.

К каждой спице крепится горшок с растениями или пряными травами — и вот уже ваш балкон выглядит как страница из каталога дизайнерской мебели. Всё, что вам нужно — немного проволоки и крюк, чтобы подвесить конструкцию под потолком.

Зонт, который заботится о ваших инструментах

Если у вас есть дача, мастерская или просто балкон с хозяйственным уклоном — ткань от старого зонта станет отличной защитой для инструментов. Из неё легко сшить чехол для молотка, лопаты, грабель — плотный, грязеотталкивающий и долговечный.

Он не боится влаги, не рвётся при малейшем давлении и легко стирается. Добавьте застёжку, нашивку или декоративную строчку — и получите изделие, не уступающее фабричным чехлам, но с душой.

Крылья, шляпы и щиты для игр и карнавалов

Детям зонт интересен не меньше, чем взрослым — особенно если дать ему вторую жизнь в формате костюма. Каркас легко превращается в щит супергероя или волшебную шляпу. Добавьте немного краски, ленточек, ткань от купола — и у ребёнка появятся крылья феи, костюм волшебника или геройский реквизит для игр во дворе.

Потенциал — безграничный, затраты — нулевые. А радость и оригинальность — на максимуме.

Дизайнерский арт-объект, который не купишь в магазине

Возможно, вы даже не подозревали, но зонт может стать настоящим интерьерным украшением. Каркас легко превращается в светильник — нужно лишь натянуть ткань, покрасить его в нужный цвет и закрепить на патрон. А если расправить зонт и украсить гирляндой или сухоцветами — получится фотозона, достойная Pinterest. Даже просто прикрученный к стене остов может служить необычной вешалкой — спицы работают как крючки, а вся конструкция смотрится как арт-объект из дизайнерского шоурума.

В IKEA и подобных брендах такие решения давно используют для экоинсталляций. Почему бы не сделать то же у себя дома?

Уточнения

Зонт зонтик (от нидерл. zonnedoek, zondek — тент, навес от солнца, буквально «защита от солнца») — устройство, предназначенное для защиты человека от дождя или от солнечных лучей.



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