Растения против плесени: натуральное оружие у вас на подоконнике

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень в доме — это не только неприятный запах и испорченные стены, но и угроза здоровью. Если в помещении слишком влажно, даже регулярное проветривание не всегда помогает. К счастью, есть природный способ улучшить микроклимат — комнатные растения. Некоторые из них не только украшают интерьер, но и помогают снизить уровень влаги в воздухе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветок в спальне

Почему это работает?

Хотя принято считать, что растения повышают влажность, некоторые из них умеют её поглощать. Они действуют как естественные осушители: впитывают лишнюю влагу, фильтруют воздух и помогают предотвратить появление плесени.

Особенно полезно размещать такие растения там, где чаще всего скапливается сырость — в углах, под окнами и у внешних стен.

Но сначала — уберите саму плесень

Прежде чем рассчитывать на зелёную помощь, важно устранить источник влаги. Очистите поражённые участки — подойдёт уксус или 3% перекись водорода. Работайте в перчатках и маске — споры плесени опасны при вдыхании. А после — поддерживайте сухость, в том числе с помощью подручных средств: миски с рисом, солью или активированным углём отлично впитывают влагу.

Какие комнатные растения помогут бороться с плесенью

Папоротник нефролепис. Любит влагу, но и охотно её впитывает из воздуха. У него много тонких листьев, которые активно участвуют в процессе. Нуждается в рассеянном свете и регулярном поливе.

Комнатный плющ. Декоративен, очищает воздух и уменьшает влажность. Но требователен: капризен в уходе, чувствителен к переувлажнению и сухости воздуха. Зато в интерьере смотрится изысканно.

Пальма арека. Неприхотливая и элегантная. Не любит прямое солнце, но при этом прекрасно справляется с регулированием влажности. Подходит даже для начинающих цветоводов.

Для занятых и забывчивых — суккуленты

Если вы боитесь не справиться с уходом за растениями, выберите алоэ вера или сансевиерию (она же — "язык тёщи"). Эти неприхотливые суккуленты стойко переносят засуху, очищают воздух и не требуют частого полива.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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