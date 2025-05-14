Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Путь через Астрахань: как создаются новые торговые горизонты с Афганистаном
Жжёт, чешется, высыпает? Это не аллергия, а потница — и вот как с ней справиться
Вопреки годам: 80-летний профессор показывает молодежи, как надо тренироваться
Дженнифер Лопес получила травму лица во время репетиции шоу
Клещи, пена и немного безумия: 4 факта о ежах, которые кажутся шуткой
Это дерево спасёт от сырости и украсит сад — но не всем оно подойдёт
Лучшие удобрения для полива лука: что нужно знать садоводу
Сжигаем жир за ночь: 7 продуктов, которые превратят ваш сон в тренажёрный зал

Растения против плесени: натуральное оружие у вас на подоконнике

2:22
Недвижимость

Плесень в доме — это не только неприятный запах и испорченные стены, но и угроза здоровью. Если в помещении слишком влажно, даже регулярное проветривание не всегда помогает. К счастью, есть природный способ улучшить микроклимат — комнатные растения. Некоторые из них не только украшают интерьер, но и помогают снизить уровень влаги в воздухе.

Цветок в спальне
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок в спальне

Почему это работает?

Хотя принято считать, что растения повышают влажность, некоторые из них умеют её поглощать. Они действуют как естественные осушители: впитывают лишнюю влагу, фильтруют воздух и помогают предотвратить появление плесени.

Особенно полезно размещать такие растения там, где чаще всего скапливается сырость — в углах, под окнами и у внешних стен.

Но сначала — уберите саму плесень

Прежде чем рассчитывать на зелёную помощь, важно устранить источник влаги. Очистите поражённые участки — подойдёт уксус или 3% перекись водорода. Работайте в перчатках и маске — споры плесени опасны при вдыхании. А после — поддерживайте сухость, в том числе с помощью подручных средств: миски с рисом, солью или активированным углём отлично впитывают влагу.

Какие комнатные растения помогут бороться с плесенью

Папоротник нефролепис. Любит влагу, но и охотно её впитывает из воздуха. У него много тонких листьев, которые активно участвуют в процессе. Нуждается в рассеянном свете и регулярном поливе.

Комнатный плющ. Декоративен, очищает воздух и уменьшает влажность. Но требователен: капризен в уходе, чувствителен к переувлажнению и сухости воздуха. Зато в интерьере смотрится изысканно.

Пальма арека. Неприхотливая и элегантная. Не любит прямое солнце, но при этом прекрасно справляется с регулированием влажности. Подходит даже для начинающих цветоводов.

Для занятых и забывчивых — суккуленты

Если вы боитесь не справиться с уходом за растениями, выберите алоэ вера или сансевиерию (она же — "язык тёщи"). Эти неприхотливые суккуленты стойко переносят засуху, очищают воздух и не требуют частого полива.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Лучшие удобрения для полива лука: что нужно знать садоводу
Растения против плесени: натуральное оружие у вас на подоконнике
Сжигаем жир за ночь: 7 продуктов, которые превратят ваш сон в тренажёрный зал
Почему Айя-София нуждается в экстренной реставрации? Выявлены уязвимые места
Микробиолог из Бразилии изменила мировой сельхозрынок с помощью одного нового метода — открытие века
Роберт Де Ниро раскритиковал Трампа в речи на Каннском фестивале
Тибор Капу отправится на МКС: уникальная миссия с проведением 30 экспериментов
Идеальный бисквит – это просто: запомните эту температуру масла раз и навсегда
Их ангел-хранитель всегда следит за ними: эти знаки зодиака находятся под особой защитой
Психоделический поворот: совет доктора Трампа вызвал бурю в медицине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.