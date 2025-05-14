Можно ли стирать обувь в стиральной машине? Да — но только если ты знаешь это правило

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы стираете обувь в стиральной машине — или пока не решаетесь? На самом деле, это проще, чем кажется, но требует аккуратности. Не всякая пара обуви готова к такому испытанию.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Материал — ключевой фактор: что можно, а что нельзя стирать

Стиральная машина подходит для обуви из ткани, синтетики, трикотажа и цельной резины — например, для кроссовок, тапочек или пляжных босоножек. Они отлично переносят щадящую стирку и после неё выглядят почти как новые.

А вот кожа, замша, велюр и даже искусственная кожа — под запретом. Эти материалы портятся от влаги, трескаются, теряют форму и внешний вид. Если вы не уверены в составе, лучше перепроверить ярлычок или не рисковать вовсе.

Температура, порошок, отжим: как не угробить обувь

Чтобы кроссовки или тапки вышли из машины чистыми и невредимыми, выставьте щадящий режим: температура — 30-40 °C, отжим — минимум или вовсе выключен. Порошка хватит половины стандартной дозы, а вот кондиционер не нужен — он только навредит.

Внутренности тоже важны: обратите внимание на стельки

Если стельки сделаны из бумаги или картона — забудьте про машинную стирку. Они развалятся. Но таких моделей сейчас почти не найти — в основном используются тканевые или резиновые, они безопасны для машинной стирки.

Готовим обувь к стирке: шнурки, грязь, защита

Перед стиркой обязательно вытряхните грязь и мелкие камешки, снимите или ослабьте шнурки, чтобы вода дошла до всех участков обуви. Чтобы пара не болталась и не повредилась, положите её в специальный мешок для стирки деликатных вещей. А ещё лучше — добавьте к ней старое полотенце, оно смягчит удары и защитит как обувь, так и барабан машины.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.