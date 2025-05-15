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Автобус вместо ипотеки: как жить красиво, просто и без счетов за жильё

Недвижимость

Что, если уют не требует квадратных метров, а свобода — не означает отказ от комфорта? Путешественница Nevaeh из TikTok доказала: крошечный дом на базе старого автобуса может стать настоящим домом мечты.

Дом на колёсах
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом на колёсах

Дом, в который хочется вернуться

Nevaeh поделилась туром по своему необычному жилью. Снаружи — обычный миниавтобус, а внутри — тёплая атмосфера деревенского шика. Светлые деревянные панели, компактная кухня с мойкой и мини-холодильником, аккуратный туалет и множество продуманных мелочей. Всё выглядит как бутик-отель на колёсах.

"Он не идеален, но это мой дом мечты в дороге", — написала она в описании.

Меньше — значит умнее

Её история — не только о стиле, но и о расчёте. Крошечные дома стоят дешевле обычных, а в случае с авто-домом — не требуют налогов на недвижимость. Если строить своими руками, можно сэкономить ещё больше.

Расходы на жизнь тоже ниже: меньше пространства — меньше затрат на отопление и охлаждение. А если подключить солнечные панели или компостный туалет, получится ещё и экологично.

Осознанная жизнь — тренд будущего

Минимальное пространство помогает отказаться от лишнего, сократить количество вещей и потребления в целом. Исследования показывают: жители крошечных домов тратят на 45% меньше энергии, чем те, кто живёт в обычных квартирах.

Проект Nevaeh — это не просто красиво оформленный автобус. Это способ жить проще, дешевле и свободнее, не теряя ощущение уюта. И, возможно, вдохновение для тех, кто ищет свой путь к настоящему комфорту — вне четырёх стен.

Уточнения

Автодо́м (также ке́мпер, автода́ча, карава́н, дом на колёсах) — автомобильный прицеп или автомобиль с жилым помещением в фургоне, используется в качестве постоянного или временного жилья во время путешествий и отдыха, командировок и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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