Как превратить старую квартиру в стильную — без стройки и бюджета

Не бюджет, а фантазия решает всё - стильный интерьер создаётся не по ценнику, а по смекалке. Можно не потратить ни рубля на элитные материалы и мебель, но получить дом, который выглядит как картинка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Начните с плана, а не с молотка

Большинство интерьерных катастроф случаются из-за спешки. Подумайте: где действительно нужно обновление, а что можно спасти?

Иногда дивану достаточно новой обивки, а старые обои с трещинами можно превратить в арт-объект с помощью краски. А иногда всё, что нужно — это убрать пару лишних предметов и переставить мебель.

Не бойтесь дешёвых решений

Вместо натурального мрамора — керамогранит, вместо дуба — ламинат под старину, вместо гипсовой лепнины — лёгкие полиуретановые молдинги.

Это визуально не отличить, а в кошельке останется приятный запас. Особенно если заменить всё сразу не по карману.

Цвет — магия без вложений

Базовые оттенки (белый, серый, бежевый) создают нейтральный фон, который можно освежить деталями: постерами, текстилем, вазами. Хотите акцент? Окрасьте одну стену в насыщенный цвет — эффект "дорого" без дороговизны.

Свет, текстиль и… тишина

Свет . Бра, подсветка зеркал, точечные светильники — и вот уже комната кажется дизайнерской.

. Бра, подсветка зеркал, точечные светильники — и вот уже комната кажется дизайнерской. Текстиль . Подушки, шторы и покрывала обновляют интерьер за пять минут.

. Подушки, шторы и покрывала обновляют интерьер за пять минут. Пустота. Не стоит бояться свободных углов — они делают комнату лёгкой и "дорогой". Плотно заставленные полки уже не в моде.

Мебель из бабушкиной квартиры — это золото

Старые советские комоды, стулья с гнутыми ножками, серванты — не мусор, а винтаж. Снять лак, покрасить, поменять ручки — и вещь заиграет.

Если дерево в плохом состоянии — поможет декупаж или плёнка под металл.

Делайте своими руками

Картины из акрила, полки из досок, вазы из бутылок, обёрнутых бечёвкой. Даже книги могут быть декором — если их красиво расставить.

Вдохновение прячется в кафе, старых подъездах, витринах магазинов. Замечайте и повторяйте.

Ремонт — это путь, а не финал

Не спешите. Начните с одной зоны. Пробуйте, ошибайтесь, переделывайте. Дом должен меняться вместе с вами — без спешки, кредитов и нервов.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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