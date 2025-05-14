Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сборище клоунов: Юрий Лоза перечислил имена звёзд, которым нужно запретить петь
Мечты о собственном советском авто: от велосипеда Орленок до подержанной копейки
Заложники переговоров: судьба встречи в Стамбуле 15 мая
Саша Зверева раскрыла миллионные расходы на четверых детей: сколько стоит её образ жизни?
Горох улучшает почву и помогает соседям — не сажайте его в одиночку
Мята душит соседей — с кем нельзя её сажать на одной грядке
Почему еда из столовой СССР снится до сих пор
Покраснение на бедрах в жару? Летний секрет, который спасет ваш стиль всего за пару шагов
Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат

Как превратить старую квартиру в стильную — без стройки и бюджета

Недвижимость

Не бюджет, а фантазия решает всё - стильный интерьер создаётся не по ценнику, а по смекалке. Можно не потратить ни рубля на элитные материалы и мебель, но получить дом, который выглядит как картинка.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Начните с плана, а не с молотка

Большинство интерьерных катастроф случаются из-за спешки. Подумайте: где действительно нужно обновление, а что можно спасти?
Иногда дивану достаточно новой обивки, а старые обои с трещинами можно превратить в арт-объект с помощью краски. А иногда всё, что нужно — это убрать пару лишних предметов и переставить мебель.

Не бойтесь дешёвых решений

Вместо натурального мрамора — керамогранит, вместо дуба — ламинат под старину, вместо гипсовой лепнины — лёгкие полиуретановые молдинги.
Это визуально не отличить, а в кошельке останется приятный запас. Особенно если заменить всё сразу не по карману.

Цвет — магия без вложений

Базовые оттенки (белый, серый, бежевый) создают нейтральный фон, который можно освежить деталями: постерами, текстилем, вазами. Хотите акцент? Окрасьте одну стену в насыщенный цвет — эффект "дорого" без дороговизны.

Свет, текстиль и… тишина

  • Свет. Бра, подсветка зеркал, точечные светильники — и вот уже комната кажется дизайнерской.
  • Текстиль. Подушки, шторы и покрывала обновляют интерьер за пять минут.
  • Пустота. Не стоит бояться свободных углов — они делают комнату лёгкой и "дорогой". Плотно заставленные полки уже не в моде.

Мебель из бабушкиной квартиры — это золото

Старые советские комоды, стулья с гнутыми ножками, серванты — не мусор, а винтаж. Снять лак, покрасить, поменять ручки — и вещь заиграет.
Если дерево в плохом состоянии — поможет декупаж или плёнка под металл.

Делайте своими руками

Картины из акрила, полки из досок, вазы из бутылок, обёрнутых бечёвкой. Даже книги могут быть декором — если их красиво расставить.
Вдохновение прячется в кафе, старых подъездах, витринах магазинов. Замечайте и повторяйте.

Ремонт — это путь, а не финал

Не спешите. Начните с одной зоны. Пробуйте, ошибайтесь, переделывайте. Дом должен меняться вместе с вами — без спешки, кредитов и нервов.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин
Авто
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин Аудио 
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Заложники переговоров: судьба встречи в Стамбуле 15 мая
Как превратить старую квартиру в стильную — без стройки и бюджета
Саша Зверева раскрыла миллионные расходы на четверых детей: сколько стоит её образ жизни?
Горох улучшает почву и помогает соседям — не сажайте его в одиночку
Мята душит соседей — с кем нельзя её сажать на одной грядке
Почему еда из столовой СССР снится до сих пор
Покраснение на бедрах в жару? Летний секрет, который спасет ваш стиль всего за пару шагов
Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат
Война в тени ЕС: как Украина и Венгрия схватились не на жизнь, а на смерть
Жизнь по расписанию и никакой романтики: россиянка поделилась неожиданными впечатлениями от поездки в Германию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.