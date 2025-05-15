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Как выбрать плед, чтобы он не кричал я из нулевых

1:58
Недвижимость

Плед с тигром, лежащий на диване с начала нулевых, — не дань традиции, а тревожный сигнал для любого дизайнера. Раньше такие вещи были "модным акцентом", теперь — ярким маркером безвкусицы. И если вы хотите, чтобы в вашем доме было действительно уютно, а не "по-деревенски нарядно", пришло время всё переосмыслить.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Почему старый плед — враг уюта

Пледы с хищниками, кадрами из фильмов и "фирменными" надписями вроде Sweet Dreams — пережиток эпохи, когда всё кричащее считалось стильным. Сегодня такие принты смотрятся как визуальный шум. Они перегружают пространство и создают ощущение хаоса, а не уюта.

Даже кислотные однотонные модели — не выход. Они быстро утомляют глаз, выбиваются из общей цветовой гаммы и мешают настроению отдыха. Современный интерьер ценит сдержанность, баланс и визуальную лёгкость.

Что выбрать вместо

Современный плед — это не крик, а шёпот. Он не обязан быть центром внимания, его задача — поддерживать гармонию и добавлять тепла.

Идеальные альтернативы:

  • Вязаные модели в спокойных тонах (серый, бежевый, сливочный)

  • Геометрические принты, полоска или текстура в тон мебели

  • Натуральные материалы: шерсть, хлопок, флис, велюр

  • Мягкие пастельные оттенки, сочетающиеся с цветом штор, дивана или ковра

Если хочется чего-то поярче — добавьте плед с едва заметным градиентом или благородным узором в скандинавском стиле. Главное — чтобы он выглядел как часть интерьера, а не как случайный гость с дачи.

Как понять, что плед "ваш"

Примерьте его визуально на диван, представьте вместе с ковром и подушками. Не тянет выбросить старую модель? Тогда просто уберите её на зиму в шкаф — и посмотрите, как легко в комнате стало дышать.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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