Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окно живёт своей жизнью? Скорее всего, всё дело в ручке
Ресницы как у киноактрисы за 5 минут: секрет, который вам не расскажут
Привычный корм может стать ядом: как не отравить кошку каждый день
Секретная встреча в Анталье: Европа затеяла нечто против России
Города, в которых невозможно уснуть: проверьте, не живёте ли вы в одном из них
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне
Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году
Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас

Ремонт на кухне без шока для кошелька — вот 6 решений, которые работают

2:48
Недвижимость

Хочется обновить кухню, но без ремонта на миллион? Есть хорошие новости: стиль и функциональность не всегда требуют серьёзных вложений. Современные материалы и планировочные приёмы позволяют обустроить кухню не хуже, чем в дизайнерском каталоге — и при этом остаться с деньгами на отпуск. Вот 6 недооценённых решений, которые помогут оформить уютное и модное пространство с умом.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

1. Кварцевый паркет: красиво, практично, долговечно

Это не только про "дорого-богато", но и про здравый смысл. Такой паркет не боится ни воды, ни температурных скачков, ни грязной обуви — поэтому его можно смело укладывать не только на кухне, но и в прихожей.

Плюс: дизайн на любой вкус — от имитации дерева до ультрасовременных бетонов и камня.

2. Кварцевый агломерат — надёжный фартук и столешница

Да, он не из дешёвых. Но по соотношению цена-долговечность — вне конкуренции. На такой поверхности можно резать, проливать, ставить горячее.

И при этом она останется как новая — без пятен, царапин и разводов.

3. Модные смесители — акцент в интерьере

Забудьте о скучных кранах. Смесители сегодня умеют всё: светятся, фильтруют, вытягиваются на гибком шланге и даже заменяют кувшин.

Это не только красиво, но и удобно — особенно если раковина глубокая, а кастрюля огромная.

4. Раздельные розетки на фартуке

Кажется мелочью, но спасёт от танцев с кофемолкой в одной руке и удлинителем в другой. Удобнее всего разместить розетки в разных точках — под чайник, блендер, микроволновку.

Элементарно — и кухня сразу кажется более "продуманной".

5. Подоконник как рабочая зона

Отличный приём для маленьких кухонь. Вместо подоконника — сплошная столешница, внизу — ящики для хранения. Много света, никакой пыли на батареях — и рабочее место экономит драгоценные метры.

Сверху можно повесить шторы, а можно — нет. Чистый минимализм сейчас в тренде.

6. Барная стойка вместо обеденного стола

Стильно и функционально. Особенно если в доме редко собираются больше двух человек. А если сделать стойку с ящиками — это ещё и дополнительное хранение.

Такая зона может отделять кухню от гостиной в студии, визуально разгружая пространство.

Многофункциональная техника — ваш лучший друг. Духовка с функцией СВЧ, мультипекарь вместо вафельницы, гриля и тостера — и ни один сантиметр не пропадает зря.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Авто
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день Аудио 
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Последние материалы
Окно живёт своей жизнью? Скорее всего, всё дело в ручке
Ресницы как у киноактрисы за 5 минут: секрет, который вам не расскажут
Привычный корм может стать ядом: как не отравить кошку каждый день
Секретная встреча в Анталье: Европа затеяла нечто против России
Города, в которых невозможно уснуть: проверьте, не живёте ли вы в одном из них
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне
Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году
Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас
Мышцы вырастут как на дрожжах, а лишний вес уйдёт: 6 ключевых советов для силовых тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.