Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал на Каннском кинофестивале: как Жульет Бинош прокомментировала дело Депардье?
Торги на грани сговора: что ФАС обнаружила в сделке с землёй в Подмосковье
Идеальная изгородь без хлопот: что посадить вдоль забора
Запрещенные союзы в огороде: сельдерей и его токсичные соседи, которые могут все испортить
Авербух отказался отвечать за скандальные слова о первой встрече с женой: это глупость всё
Новые доллары исчезли из банков — что теперь делать туристам?
Водителей с диагнозом лишат прав — даже без суда
Я с Ростова сам: как украинские мошенники маскируют акцент
Как распознать, что водитель начинает засыпать, даже если он еще бодрствует

Летний кошмар для ног: секреты, которые спасают стопы от песка и хлора

3:19
Недвижимость

Лето — это не только отпуск, пляж и море, но и испытание для кожи ног. Песок, соленая вода и хлор в бассейне могут серьёзно повлиять на состояние стоп, особенно если не принять профилактических мер. Если не заботиться о ногах, это может привести не только к сухости кожи, но и к инфекциям, воспалениям и трещинам. Как же избежать этих неприятностей и сохранить здоровье ног на протяжении всего летнего сезона?

Пятки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятки

Почему летом кожа стоп так уязвима

Кожа стоп летом подвергается двум видам нагрузки: внешним и внутренним. Внешние факторы — горячий песок, соленая вода, хлорированные бассейны, жаркая погода и пыль — истощают верхний слой кожи. Внутренние же факторы, такие как нарушение водно-солевого баланса, жаркие температуры и изменения в питании, усугубляют ситуацию.

Все эти негативные воздействия могут вызвать обезвоживание кожи, что приводит к шелушению, трещинам и воспалениям. Горячий песок, например, действует как абразив, повреждая защитный слой кожи. А когда на улице жарко, он может еще и иссушать кожный покров. Многие считают, что прогулки босиком — это полезный пилинг для ног. Но на самом деле, если кожа уже повреждена, то такой пилинг может вызвать микротравмы, через которые легко проникают бактерии и грибки.

Морская вода и бассейны: "друзья" или враги для кожи

Морская вода насыщена солью, которая вытягивает влагу из клеток кожи, вызывая её обезвоживание и шелушение. На ногах может образовываться белесый налет, что сигнализирует о потерянной влаге. В бассейне ситуация другая: хлор нарушает pH-баланс кожи, разрушает её защитный барьер и повышает чувствительность. Если не ухаживать за ногами после этих водных процедур, кожа становится грубой и уязвимой.

Как защитить кожу ног

Чтобы летом кожа стоп оставалась здоровой и красивой, нужно следовать простому, но регулярному уходу.

1. Подготовка к пляжному отдыху:

Перед тем как выйти на пляж, нанеси на кожу стоп защитный крем с увлажняющими компонентами, например, пантенолом или мочевиной. Это поможет создать барьер от внешних факторов. Кроме того, не забывай про обувь — шлепанцы или акваобувь защитят от перегрева на песке.

2. Гигиена после купания:

После того как ты покупаешься в море или бассейне, важно сразу ополоснуть ноги пресной водой. Это смоет остатки соли, хлора и песка, предотвращая пересыхание кожи. После нужно аккуратно промокнуть ноги полотенцем, особенно между пальцами, где может скапливаться влага и повышается риск раздражений.

Простой алгоритм ухода за кожей ног летом

Если следовать этим рекомендациям до, во время и после отдыха, можно избежать большинства проблем, связанных с состоянием кожи стоп. Таким образом, даже в самый жаркий летний день твои ноги будут здоровыми и ухоженными, а ты сможешь наслаждаться отдыхом без забот.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Авто
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет Аудио 
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Домашние животные
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь Аудио 
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Домашние животные
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Скандал на Каннском кинофестивале: как Жульет Бинош прокомментировала дело Депардье?
Летний кошмар для ног: секреты, которые спасают стопы от песка и хлора
Торги на грани сговора: что ФАС обнаружила в сделке с землёй в Подмосковье
Идеальная изгородь без хлопот: что посадить вдоль забора
Запрещенные союзы в огороде: сельдерей и его токсичные соседи, которые могут все испортить
Авербух отказался отвечать за скандальные слова о первой встрече с женой: это глупость всё
Новые доллары исчезли из банков — что теперь делать туристам?
Водителей с диагнозом лишат прав — даже без суда
Я с Ростова сам: как украинские мошенники маскируют акцент
Как распознать, что водитель начинает засыпать, даже если он еще бодрствует
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.