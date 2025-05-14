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Торги на грани сговора: что ФАС обнаружила в сделке с землёй в Подмосковье

2:11
Недвижимость

Антимонопольное расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ вскрыло признаки картельного сговора при продаже земельного участка, принадлежащего ООО "Протасово МГ", которое находится в собственности центра "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова.

Дома
Фото: commons.wikimedia.org by Colin J Bird, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дома

Что именно раскрыло ФАС

В результате проверки ФАС были выявлены подозрительные обстоятельства, связанные с торговлей землями в Московской области, которые по закону должны были быть проведены в рамках открытых конкурсов. Однако участие в торгах сразу нескольких компаний и одного физического лица вызвало вопросы у специалистов антимонопольной службы. Эти действия могли нарушить принципы свободной конкуренции и создать картельный сговор.

Активы компании "Протасово МГ" включают не только земельные участки, но и долю в уставном капитале ООО "Славино". Однако по данным ФАС, участие в торгах, где происходила продажа земли, могло нарушить антимонопольные законы. Теперь, если подозрения подтвердятся, виновных ждут штрафы по двум статьям КоАП РФ, что делает этот случай особенно важным для антимонопольного контроля в России.

Что это значит для участников

Такое развитие событий может поставить под угрозу не только компанию, но и бизнес-практики её партнеров. Если будет доказано, что участники торгов сговорились с целью манипулировать результатами аукциона, им грозят серьезные штрафные санкции. И это не просто юридическое разбирательство — последствия могут затронуть репутацию, а также финансовые интересы всех вовлеченных сторон.

Важные вопросы остаются

Насколько действительно велика угроза картельного сговора в этом деле? Как это повлияет на рынок недвижимости в Подмосковье и другие крупные сделки? И какие уроки можно извлечь из этого расследования для будущих торгов? Ответы на эти вопросы остаются на повестке дня, и всё больше людей начинают следить за развитием ситуации, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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