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Аренда квартир готовится к падению: эксперты назвали причину снижения цен в июне

1:40
Недвижимость

Кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова прогнозирует снижение цен на аренду квартир в России на 5% в июне. Это, по словам эксперта, связано с началом летнего сезона отпусков.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

За последние восемь месяцев аренда жилья в Москве упала более чем на 25%, и такая тенденция наблюдается и в других регионах, отметила специалист.

В марте медианная ставка аренды квартир в городах-миллионниках составила 34 тысячи рублей в месяц, что на 2,3% меньше, чем в феврале. Увеличение предложения на рынке аренды жилья стало основной причиной этой динамики. Количество объявлений о сдаче квартир в России на конец первого квартала 2025 года удвоилось по сравнению с третьим кварталом 2024 года — с 55 тысяч до 101 тысячи, пишет Газета.Ru.

Многие владельцы квартир предпочитают сдавать их в долгосрочную аренду вместо продажи. Однако рост доходов арендаторов не всегда соответствует увеличению спроса на арендуемое жилье. По оценкам Благовой, среднемесячные доходы россиян в 2025 году вырастут до 99 952 рублей (+13,2% к 2024 году). Однако из-за повышения цен на товары повседневного спроса реальный располагаемый доход населения снизится на 2-3%.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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