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Шокирующая скидка в новостройках Москвы: есть возможность сэкономить 11 миллионов рублей

1:55
Недвижимость

В мае на рынке новостроек Москвы представлено 163 жилых комплекса со скидками, что на 16 больше по сравнению с прошлым годом. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов сообщил, что максимальный размер скидки за год увеличился более чем в три раза — с 15% до 55%.

ПИК-1 Ярцевская, вид со двора
Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ПИК-1 Ярцевская, вид со двора

Самая большая скидка в размере 55% действует в апарт-комплексе комфорт-класса на западе Москвы. Этот проект будет сдан в эксплуатацию в текущем квартале. Скидка распространяется на шесть двухкомнатных апартаментов, что позволяет сэкономить до 11 миллионов рублей. Средний размер дисконта в этом проекте составляет 42,2%, минимальная стоимость апартамента с учётом скидки — 4,6 миллиона рублей за апартаменты площадью 24,7 квадратных метров с отделкой white box. Таких выгодных предложений на рынке новостроек не было уже несколько лет.

Десять девелоперов установили средний размер скидки от 20% в 38 проектах. Это рекордный уровень за всю историю рынка, уточняет Газета.Ru.

На рынке также распространены маркетинговые акции. Некоторые застройщики увеличивают стоимость своих проектов, но сразу же предлагают большие скидки, которые полностью компенсируют это повышение. В результате фактическая цена покупки остаётся неизменной, но застройщики привлекают внимание к своим объектам за счёт якобы огромных скидок. Например, максимальный размер такой "рекламной" скидки составляет 60% и зафиксирован в апарт-комплексе бизнес-класса на севере Москвы. Однако сделки в этом проекте заключаются по рыночной цене.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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