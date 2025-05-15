Скрытая угроза в стене: один винт может лишить вас электричества

Если вдруг УЗО срабатывает без причины или лампочки в люстре перегорают чаще обычного — это не просто совпадение. А если ещё и чувствуете запах горелого пластика или замечаете, что розетки и выключатели греются — это уже прямые признаки проблем с контактами в электросети. И дело не обязательно в повреждениях — зачастую причина куда проще и кроется в слабых соединениях.
Контакт проводов со временем ухудшается по ряду причин. Вот основные из них:
Скрутка "косичкой", которую так любят домашние "мастера", категорически запрещена. Такое соединение со временем теряет надёжность и может стать причиной пожара. Правильный подход:
Со временем винтовые соединения в выключателях и розетках ослабевают из-за расширения металла при нагреве. Даже если вы изначально туго закрутили винт — это не навсегда. Именно поэтому такие соединения нужно подтягивать каждые 2-3 года. Но кто из нас действительно это делает?
Важно: не перетягивайте винты! Для розеток на 16 А — не более 0,8 Нм, для выключателей — 0,5-0,6 Нм.
Современные розетки и выключатели часто делают с добавлением технического серебра. Это снижает сопротивление, улучшает контакт и снижает нагрев. Например, серия Unica от Schneider Electric. Если ваши выключатели греются — пора на обновление.
Устали от проблем с винтами? Производители давно предложили выход — безвинтовые зажимы. Они надёжно держат провод и не требуют обслуживания. Уже доступны у ABB, Legrand, Jung и других.
Если в вашем доме старая проводка — вероятно, там алюминиевые провода. Они сильно расширяются при нагреве, из-за чего соединения быстро ослабевают. Что делать:
Запомните: даже мелкие проблемы с контактами могут привести к перегреву, короткому замыканию и пожару. Проверьте свои розетки — возможно, пора что-то заменить.
Винт — крепёжное изделие для соединения деталей, одна из которых может быть с внутренней резьбой.
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