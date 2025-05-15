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Скрытая угроза в стене: один винт может лишить вас электричества

2:49
Недвижимость

Если вдруг УЗО срабатывает без причины или лампочки в люстре перегорают чаще обычного — это не просто совпадение. А если ещё и чувствуете запах горелого пластика или замечаете, что розетки и выключатели греются — это уже прямые признаки проблем с контактами в электросети. И дело не обязательно в повреждениях — зачастую причина куда проще и кроется в слабых соединениях.

Установка розеток
Фото: Pexels by Ksenia Chernaya, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Установка розеток

Контакт проводов со временем ухудшается по ряду причин. Вот основные из них:

Неправильное соединение проводов

Скрутка "косичкой", которую так любят домашние "мастера", категорически запрещена. Такое соединение со временем теряет надёжность и может стать причиной пожара. Правильный подход:

  • Скрутка с пайкой.
  • Сварка.
  • Опрессовка гильзой.
  • Использование СИЗ (соединительные колпачки).
  • Или пружинные безвинтовые клеммы — оптимальный вариант для дома: просто, быстро и надёжно.

Ослабление винтов

Со временем винтовые соединения в выключателях и розетках ослабевают из-за расширения металла при нагреве. Даже если вы изначально туго закрутили винт — это не навсегда. Именно поэтому такие соединения нужно подтягивать каждые 2-3 года. Но кто из нас действительно это делает?

Важно: не перетягивайте винты! Для розеток на 16 А — не более 0,8 Нм, для выключателей — 0,5-0,6 Нм.

Устаревшие материалы контактов

Современные розетки и выключатели часто делают с добавлением технического серебра. Это снижает сопротивление, улучшает контакт и снижает нагрев. Например, серия Unica от Schneider Electric. Если ваши выключатели греются — пора на обновление.

Безвинтовые решения — будущее

Устали от проблем с винтами? Производители давно предложили выход — безвинтовые зажимы. Они надёжно держат провод и не требуют обслуживания. Уже доступны у ABB, Legrand, Jung и других.

Алюминий требует особого подхода

Если в вашем доме старая проводка — вероятно, там алюминиевые провода. Они сильно расширяются при нагреве, из-за чего соединения быстро ослабевают. Что делать:

  • Использовать зажимы, подходящие для алюминия.
  • Подтягивать винты через несколько дней после установки.
  • Периодически проверять соединения в процессе эксплуатации.

Запомните: даже мелкие проблемы с контактами могут привести к перегреву, короткому замыканию и пожару. Проверьте свои розетки — возможно, пора что-то заменить.

Уточнения

Винт — крепёжное изделие для соединения деталей, одна из которых может быть с внутренней резьбой.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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