Электрика в доме может быть смертельно опасной — как избежать трагедии

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый день в России от пожаров погибают 12 человек. Половина таких трагедий — результат короткого замыкания. А 40% смертей от бытового электричества происходят с детьми младше 9 лет. Эти цифры заставляют задуматься: насколько безопасна ваша домашняя электросеть?

Фото: https://commons.wikimedia.org by Andrey Artemyev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ электросчётчик

Специалисты утверждают: чаще всего беда происходит из-за неправильного проектирования и отсутствия защитной автоматики. Разберёмся, какие уровни защиты действительно работают.

Три уровня защиты: что и зачем устанавливать

Современные системы защиты от проблем с электричеством строятся на трёх элементах:

Автоматические выключатели (АВ).

Устройства защитного отключения (УЗО).

Дифференциальные автоматы (дифавтоматы).

Автоматические выключатели: защита от короткого замыкания

АВ разрывают цепь, если в сети появляется перегрузка или короткое замыкание. Устанавливаются они в электрощите и "разбивают" электросеть на группы — по мощности и расположению техники. Это удобно: если произойдёт авария, отключится только одна зона, а не вся квартира.

Пример: десять лампочек по 100 Вт потребляют 1000 Вт и 4,5 А. Им подойдёт автомат с номиналом 6 А — он сработает, если ток превысит этот порог.

УЗО: защита жизни от утечки тока

Когда в приборе происходит утечка — например, на корпус стиральной машины — человек может получить удар током. УЗО моментально разрывает цепь, не давая току пройти через тело.

Выбор УЗО зависит от чувствительности:

10 мА — для детских и влажных помещений.

30 мА — для остальных комнат.

100-300 мА — противопожарные УЗО, срабатывают при больших токах утечки и предотвращают возгорание стен, проводов и отделки

Важно: противопожарные УЗО лучше ставить в начале цепи — это помогает избежать ложных срабатываний в системе.

Дифавтоматы: всё в одном

Это компактное решение сочетает функции УЗО и АВ. Дифавтомат защищает сразу от:

Короткого замыкания.

Перегрузки.

Поражения током.

Возгорания.

Особенно важно использовать дифавтоматы в деревянных домах — это прописано в нормативных актах.

Что ещё важно знать

Используйте отдельный автомат для каждой группы электроприборов.

УЗО обязательно в местах с повышенной влажностью.

Проконсультируйтесь с профессионалом перед покупкой и установкой оборудования.

Уточнения

Коро́ткое замыка́ние (КЗ; на сленге электриков — коза, коротыш) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.



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