Маленькое устройство — большая экономия: реле, которое спасает от отключения

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приходом холодов владельцы загородных домов всё чаще сталкиваются с отключениями света. Причина — перегрузка электросети. При включении обогревателей, бойлеров и других энергоемких приборов слабая дачная сеть просто не справляется.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электросчётчик

В таких ситуациях особенно страдает вводной автомат — он выбивает в самый неподходящий момент, оставляя дом без электричества. Но есть простое и эффективное решение.

Что спасёт сеть от перегрузки

На помощь приходит реле отключения неприоритетной нагрузки. Этот компактный прибор устанавливается в электрощиток и контролирует нагрузку в реальном времени. Когда потребление превышает лимит, реле временно отключает второстепенные приборы — и сеть остаётся в рабочем состоянии.

Как работает реле

Все потребители делятся на две группы:

Приоритетные — это жизненно важные устройства: освещение, холодильник, система сигнализации.

Неприоритетные — к ним относят тёплый пол, накопительный водонагреватель, обогреватели. Их можно отключать на короткое время без ущерба для комфорта.

Если нагрузка на сеть приближается к пределу, реле автоматически отключает неприоритетную цепь. Когда мощность снижается — питание возобновляется. Всё происходит без участия человека.

Почему это выгодно

Такое реле — не просто защита от отключений. Оно даёт ряд серьёзных преимуществ:

Позволяет использовать больше техники без увеличения выделенной мощности;

Сохраняет работоспособность сети даже при пиковых нагрузках;

Защищает вводной автомат от перегрузки и преждевременного выхода из строя;

Снижает потери энергии в питающей линии, а значит — экономит электричество.

Стоит ли устанавливать

Если вы регулярно включаете мощные электроприборы, особенно в зимнее время, реле отключения неприоритетной нагрузки становится обязательным элементом безопасности и комфорта в загородном доме. Оно работает незаметно, но надёжно охраняет дом от внезапных отключений.

Уточнения

Реле́ (релейный элемент) (фр. relais) — коммутационный аппарат, электромагнитный, слаботочный или иной элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.



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