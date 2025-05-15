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Платите меньше за свет: приёмы, которые реально работают

1:48
Недвижимость

Счета за свет растут? Не спешите паниковать — сэкономить реально. Ниже — 6 проверенных способов, которые помогут снизить потребление энергии, не жертвуя комфортом.

Счётчик
Фото: mosreg.ru by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счётчик

Светильники на солнечных батареях

Отличное решение для дачи или двора. Заряжаются даже в пасмурную погоду, работают автономно и не требуют подключения к сети. Экономия — на всем: от электричества до проводки.

Датчики движения

Свет включается, когда рядом появляется человек. Животные не активируют сенсоры. Актуально как для улицы, так и для коридоров в квартире. Энергия расходуется только по делу.

Многотарифные счётчики

Учитывают потребление в разное время суток. Выгодно запускать стиральные и посудомоечные машины ночью — когда тарифы ниже. Это способ сократить расходы почти вдвое.

Теплоаккумулятор в отоплении

Идеален для домов с электрокотлами. Ночью система нагревает воду по минимальному тарифу, а днём — обогревает дом без затрат.

Энергосберегающие лампы

Замените лампы накаливания на экономичные аналоги. Они служат дольше и требуют меньше энергии.

Техника — использовать с умом

  • Стиральная машина: не перегружайте, стирайте при низкой температуре.
  • Обогреватель: модели с терморегулятором + отражатели на стенах.
  • Холодильник: держите вдали от плиты и солнца, регулярно чистите.
  • Компьютер: ноутбук — энергоэффективнее.
  • Чайник: наливайте воды ровно столько, сколько нужно.
  • Телевизор и утюг: таймеры и автоотключение — ваши друзья.

Светлые обои и потолки усиливают освещённость и помогают экономить.

Уточнения

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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