Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твой кишечник стареет молча — и мстит по-крупному: что срочно нужно изменить в тарелке
Цветущие ранункулюсы: как создать яркий цветник в вашем саду
Хватит протеиновых коктейлей! Диетолог научила, как получать белок из обычной еды – меню в студию!
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Захватывающие 7 автомаршрутов: Россия и Сербия делают шаг к новым туристическим открытиям
Столовая СССР. Алюминиевая ложка и счастье за 1.20: феномен советской еды вне дома
Тело в дисбалансе: одна ошибка в тренировках, которую совершают почти все новички
Петрушка — не кактус: где посадить, чтобы не погибла от любви и солнца
Как почистить радиаторы и избежать запаха пыли, который преследует вас каждую осень

Гости пришли, а унитаз не готов? Этот трюк спасет вас в последнюю минуту

2:38
Недвижимость

Пятна в унитазе — это не только неприятное зрелище, но и сигнал о накоплении грязи, минералов и бактерий. Они могут появляться из-за жесткой воды, регулярной уборки, но при этом все равно не исчезают. Хорошая новость: с этим можно справиться с помощью простого и недорогого трюка, который есть в каждом доме.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Почему появляются пятна в унитазе

Перед тем как бороться с загрязнениями, важно понять, откуда они берутся. Основные причины:

  • Накопление минералов: в регионах с жесткой водой в унитазе скапливаются кальций, железо и магний, что приводит к образованию желтых пятен.

  • Нерегулярная уборка: без должной частоты чистки грязь и моча накапливаются на поверхности.

  • Неправильные чистящие средства: некоторые химикаты только усугубляют проблему, оставляя следы или повреждая поверхность.

  • Постоянная влажность: закрытая крышка способствует накоплению влаги и размножению бактерий.

Как удалить пятна с помощью простых средств

Есть проверенный и эффективный способ избавиться от пятен с использованием двух доступных ингредиентов: пищевой соды и уксуса. Это простое средство действует быстро и не требует много усилий.

Что понадобится

  • 1 чашка пищевой соды

  • 1 чашка уксуса

  • Горячая вода

  • Сантехническая щетка

Как это сделать

  1. Насыпьте соду в унитаз, уделяя внимание пятнам.

  2. Залейте уксусом и оставьте смесь шипеть в течение 30 минут.

  3. Протрите поверхность щеткой.

  4. Промойте унитаз, чтобы очистить остатки.

Другие способы очистки

  • Отбеливатель: нанесите его на пятна, оставьте на 20 минут и очистите щеткой.

  • Готовые средства: используйте гель, таблетки или дезинкрустирующие моющие средства для ежедневного ухода.

Важно: никогда не смешивайте уксус с отбеливателем — это может привести к выделению токсичных газов.

Как избежать появления пятен

  • Регулярно чистите унитаз (хотя бы дважды в неделю).

  • Не оставляйте крышку постоянно закрытой.

  • Используйте профилактические дезинкрустирующие средства.

  • Выбирайте щетки с жесткой щетиной для более качественного очищения.

Когда стоит вызвать специалиста

Если пятна не исчезают после очистки, а на поверхности появляются ржавчина или трещины, возможно, стоит проконсультироваться с профессионалом. Он поможет определить, нужно ли менять унитаз.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас
Правда ТВ
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Не рвите эти сорняки: они отпугивают блошек и лечат почву
Лицо просит о помощи, а ты не слышишь: проверь кожу с помощью двух лайфхаков
Арбузный рай: как вырастить арбузы без теплицы на даче
Рыба, яйца и сыр: можно ли есть их вместе? Врачи развеяли популярный миф
Те самые ручки над дверью — не для страха и не для опоры: как ими пользуются неправильно
Громче, дороже, но не быстрее: почему Vesta Sport стоит 2,7 миллиона, а едет как раньше
Мяу-эйфория или перебор? Правда о кошачьей мяте, о которой мало кто знает
Трава, которая спасает от кашля лучше аптек: растёт на подоконнике и не просит зарплату
Горькая правда о Диснейленде: как один день превратил семью из Флориды в жертву парка развлечений
На сколько нужно ускорить свой шаг, чтобы избежать сердечных проблем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.