Гости пришли, а унитаз не готов? Этот трюк спасет вас в последнюю минуту

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пятна в унитазе — это не только неприятное зрелище, но и сигнал о накоплении грязи, минералов и бактерий. Они могут появляться из-за жесткой воды, регулярной уборки, но при этом все равно не исчезают. Хорошая новость: с этим можно справиться с помощью простого и недорогого трюка, который есть в каждом доме.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Почему появляются пятна в унитазе

Перед тем как бороться с загрязнениями, важно понять, откуда они берутся. Основные причины:

Накопление минералов: в регионах с жесткой водой в унитазе скапливаются кальций, железо и магний, что приводит к образованию желтых пятен.

Нерегулярная уборка: без должной частоты чистки грязь и моча накапливаются на поверхности.

Неправильные чистящие средства: некоторые химикаты только усугубляют проблему, оставляя следы или повреждая поверхность.

Постоянная влажность: закрытая крышка способствует накоплению влаги и размножению бактерий.

Как удалить пятна с помощью простых средств

Есть проверенный и эффективный способ избавиться от пятен с использованием двух доступных ингредиентов: пищевой соды и уксуса. Это простое средство действует быстро и не требует много усилий.

Что понадобится

1 чашка пищевой соды

1 чашка уксуса

Горячая вода

Сантехническая щетка

Как это сделать

Насыпьте соду в унитаз, уделяя внимание пятнам. Залейте уксусом и оставьте смесь шипеть в течение 30 минут. Протрите поверхность щеткой. Промойте унитаз, чтобы очистить остатки.

Другие способы очистки

Отбеливатель: нанесите его на пятна, оставьте на 20 минут и очистите щеткой.

Готовые средства: используйте гель, таблетки или дезинкрустирующие моющие средства для ежедневного ухода.

Важно: никогда не смешивайте уксус с отбеливателем — это может привести к выделению токсичных газов.

Как избежать появления пятен

Регулярно чистите унитаз (хотя бы дважды в неделю).

Не оставляйте крышку постоянно закрытой.

Используйте профилактические дезинкрустирующие средства.

Выбирайте щетки с жесткой щетиной для более качественного очищения.

Когда стоит вызвать специалиста

Если пятна не исчезают после очистки, а на поверхности появляются ржавчина или трещины, возможно, стоит проконсультироваться с профессионалом. Он поможет определить, нужно ли менять унитаз.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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