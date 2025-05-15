Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Качаете пресс, а живот всё такой же? Вот почему жир с живота не уходит
Пробудите себя: 5 секретных утренних напитков для бодрости, красоты и здоровья
Живёт по своим правилам: почему русская голубая никогда не будет просто питомцем
Посадил лук — а выросла стрелка? Виноват не дождь и не солнце, а вы, потому что забыли этот приём
Автомобильный крематорий: как летняя жара превращает ваш авто в развалины
Как найти гнездо мух в доме и вовремя остановить их размножение: все скрытые места под вашим носом
Залить бензин под завязку или по чуть-чуть? Один из вариантов подрывает ресурс двигателя
Пусть муж расстроится, зато сад будет спасён: сегодня пиво работает против слизней
До 600 тысяч — но с душой: какие машины из вторички точно не превратятся в развалюху

Этот шаг помогает стиральной машине служить дольше: простой способ избежать поломок

2:26
Недвижимость

Стиральная машина — верный помощник в борьбе с грязью, но для того чтобы она служила долго и эффективно, за ней нужно правильно ухаживать. Одной из таких забот является регулярная очистка фильтров. Это элемент, о котором многие забывают, но именно он защищает систему от мелких предметов — монет, кнопок и других неожиданных «сюрпризов», которые могут попасть в насос.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Почему фильтры так важны

Фильтры, как правило, расположены в нижней части стиральной машины, за небольшой дверцей. Они служат для того, чтобы не дать мусору попасть в насос, который в случае засора может выйти из строя. Если не очищать фильтр регулярно, это может привести к ухудшению работы устройства, а в некоторых случаях — к поломке.

Когда и как часто чистить фильтры стиральной машины

В идеале, фильтры нужно чистить каждые два месяца. Это может варьироваться в зависимости от того, как часто используется стиральная машина. Если вы стираете много или используете машину интенсивно, проверять фильтр можно и чаще.

Как правильно чистить фильтры

  1. Откройте дверцу фильтра: обычно она находится внизу стиральной машины. Внимательно откройте её, подставив под неё полотенце или миску, чтобы собрать возможные остатки воды.

  2. Извлеките фильтр: осторожно вытащите фильтр из корпуса. Снимите мусор — это могут быть монеты, волосы, частицы ткани.

  3. Промойте фильтр: промывайте фильтр под проточной водой, чтобы удалить все загрязнения. Важно, чтобы фильтр был полностью чист.

  4. Проверьте состояние: если фильтр сильно загрязнен или поврежден, возможно, его нужно заменить.

  5. Закройте дверцу и проверьте систему: убедитесь, что фильтр на месте и дверца закрыта правильно.

Чем поможет регулярная чистка фильтра

Регулярное очищение фильтра предотвращает возможные засоры и поломки, поддерживает эффективность работы стиральной машины. Это также способствует улучшению качества стирки и снижению риска появления неприятных запахов в машине.

Теперь, когда вы знаете, как важно чистить фильтры, можно просто сделать это частью регулярного ухода за техникой. Это не только продлевает срок службы устройства, но и повышает его работоспособность.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Авто
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Качаете пресс, а живот всё такой же? Вот почему жир с живота не уходит
Пробудите себя: 5 секретных утренних напитков для бодрости, красоты и здоровья
Живёт по своим правилам: почему русская голубая никогда не будет просто питомцем
Посадил лук — а выросла стрелка? Виноват не дождь и не солнце, а вы, потому что забыли этот приём
Автомобильный крематорий: как летняя жара превращает ваш авто в развалины
Как найти гнездо мух в доме и вовремя остановить их размножение: все скрытые места под вашим носом
Залить бензин под завязку или по чуть-чуть? Один из вариантов подрывает ресурс двигателя
Пусть муж расстроится, зато сад будет спасён: сегодня пиво работает против слизней
Этот шаг помогает стиральной машине служить дольше: простой способ избежать поломок
До 600 тысяч — но с душой: какие машины из вторички точно не превратятся в развалюху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.