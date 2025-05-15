Этот шаг помогает стиральной машине служить дольше: простой способ избежать поломок

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина — верный помощник в борьбе с грязью, но для того чтобы она служила долго и эффективно, за ней нужно правильно ухаживать. Одной из таких забот является регулярная очистка фильтров. Это элемент, о котором многие забывают, но именно он защищает систему от мелких предметов — монет, кнопок и других неожиданных «сюрпризов», которые могут попасть в насос.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Почему фильтры так важны

Фильтры, как правило, расположены в нижней части стиральной машины, за небольшой дверцей. Они служат для того, чтобы не дать мусору попасть в насос, который в случае засора может выйти из строя. Если не очищать фильтр регулярно, это может привести к ухудшению работы устройства, а в некоторых случаях — к поломке.

Когда и как часто чистить фильтры стиральной машины

В идеале, фильтры нужно чистить каждые два месяца. Это может варьироваться в зависимости от того, как часто используется стиральная машина. Если вы стираете много или используете машину интенсивно, проверять фильтр можно и чаще.

Как правильно чистить фильтры

Откройте дверцу фильтра: обычно она находится внизу стиральной машины. Внимательно откройте её, подставив под неё полотенце или миску, чтобы собрать возможные остатки воды. Извлеките фильтр: осторожно вытащите фильтр из корпуса. Снимите мусор — это могут быть монеты, волосы, частицы ткани. Промойте фильтр: промывайте фильтр под проточной водой, чтобы удалить все загрязнения. Важно, чтобы фильтр был полностью чист. Проверьте состояние: если фильтр сильно загрязнен или поврежден, возможно, его нужно заменить. Закройте дверцу и проверьте систему: убедитесь, что фильтр на месте и дверца закрыта правильно.

Чем поможет регулярная чистка фильтра

Регулярное очищение фильтра предотвращает возможные засоры и поломки, поддерживает эффективность работы стиральной машины. Это также способствует улучшению качества стирки и снижению риска появления неприятных запахов в машине.

Теперь, когда вы знаете, как важно чистить фильтры, можно просто сделать это частью регулярного ухода за техникой. Это не только продлевает срок службы устройства, но и повышает его работоспособность.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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