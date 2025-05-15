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Забудьте о запахах: как оставить белье в стиральной машине и избежать повторной стирки

2:20
Недвижимость

Каждому из нас случалось забыть белье в стиральной машине после стирки. Это может показаться незначительным, но такая забывчивость может повлечь за собой не самые приятные последствия. Как долго можно оставить одежду в стиральной машине, не опасаясь появления неприятных запахов и бактерий?

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Максимальное безопасное время для оставления белья

Чтобы избежать размножения бактерий и плесени, одежду в стиральной машине лучше не оставлять более чем на 2 часа. При этом важно, чтобы сама стиральная машина была чистой. Влажная и закрытая среда в машине способствует быстрому развитию микробов, что может стать проблемой, если белье остается в машине на несколько часов.

Как избежать неприятных последствий

Если не удается сразу вытащить белье из стиральной машины, есть несколько способов минимизировать риски:

  • Оставьте дверцу открытой. Это позволит воздуху циркулировать и предотвратит накопление влаги, в которой могут размножаться бактерии.

  • Переложите белье в перфорированную корзину. Это улучшит вентиляцию и позволит воде быстрее испаряться.

Что делать, если белье пахнет плохо

Если белье все же осталось в машине на дольше положенного времени и теперь имеет неприятный запах, не паникуйте. Запах может стать сигналом того, что в машине развились бактерии или плесень. В этом случае лучше всего провести дополнительную стирку при высокой температуре и добавить дезинфицирующее средство.

Как дезинфицировать стиральную машину

Чтобы избежать проблем с запахами в будущем, регулярно чистите внутренности стиральной машины. Используйте уксус или специальные моющие средства для очистки уплотнителей и других частей устройства. Это поможет продлить срок службы вашей техники и сохранить гигиеничность стирки.

Итоги: как избежать неприятных запахов

Лучший способ избежать неприятных запахов и микробов — это сразу разбирать стирку. Если забыли белье в машине, используйте проверенные методы для предотвращения запаха, такие как проветривание и дезинфекция. Следуя этим простым рекомендациям, можно сохранить и здоровье, и чистоту в доме.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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