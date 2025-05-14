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Больше никакого туалетного запаха в ванной: простое средство, которое работает

Недвижимость

Если ваша корзина для ванной комнаты источает неприятные запахи, не спешите бежать в магазин за дорогими средствами. Удивительный и доступный ингредиент, который есть в каждом доме, поможет нейтрализовать эти запахи, и это точно не бикарбонат натрия!

ванна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ванна

Как кофейная гуща помогает в борьбе с запахами

Кофейная гуща не только помогает поглощать неприятные запахи, но и обладает уникальными свойствами благодаря своему составу, в частности азоту. Он активно нейтрализует стойкие запахи. А ещё кофейная гуща удерживает влагу, что делает её отличным союзником в борьбе с неприятными ароматами.

Как использовать кофейную гущу для чистоты и свежести в ванной

  1. Соберите кофейную гущу: после того как заварите кофе, оставьте осадок и аккуратно поместите его в чистую емкость.

  2. Дайте высохнуть: разложите гущу на тарелке или подносе и оставьте на 24-48 часов для полного высыхания, чтобы избежать плесени.

  3. Очистите корзину: перед тем как использовать кофейную гущу, тщательно очистите корзину и убедитесь, что она полностью сухая.

  4. Насыпьте гущу в корзину: аккуратно распределите сухую кофейную гущу по дну корзины.

  5. Добавьте мешок для мусора: после того как гуща в корзине, просто поместите в неё обычный мешок для мусора, как обычно.

  6. Регулярно меняйте: для лучшего эффекта заменяйте кофейную гущу каждые несколько дней или с каждым новым мешком мусора.

Этот простой и дешевый способ не только устранит неприятные запахи, но и оставит в вашей ванной комнате тонкий аромат свежего кофе!

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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