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Старая плитка, стойкая грязь и битва из 4 средств: кто справился, а кто сдулся

3:00
Недвижимость

С наступлением тёплого сезона встает вопрос: как быстро и недорого очистить мощёные дорожки и террасу от многолетней грязи, мха и плесени, особенно если под рукой нет мойки высокого давления. В интернете популярны десятки советов, но четыре домашних средства встречаются чаще других: средство для мытья посуды, пищевая сода, уксус и отбеливатель. Все они протестированы на практике. Ниже — результаты.

резиновые сапоги
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
резиновые сапоги

Средство для мытья посуды

Как применялось

  • Средство наносилось на грязную плитку, добавлялась тёплая вода, участок обрабатывался щёткой и оставлялся на 20 минут, после чего смывался.

Результат

  • Участок стал заметно чище, но въевшаяся грязь осталась. Подходит для лёгкой, быстрой уборки, но не решает проблему серьёзных загрязнений.

Итог

  • Умеренный эффект, подходит для точечной чистки.

Оценка: 3/5

Пищевая сода

Как применялась

  • Сода смешивалась с водой до консистенции пасты и наносилась на влажную плитку. Через 20 минут участок промывался.

Результат

  • Некоторые пятна осветлились, но полной очистки не произошло. При обработке большой площади расход продукта оказался экономически невыгодным.

Итог

  • Работает частично, но неэффективно при сильных загрязнениях.

Оценка: 3/5

Белый уксус

Как применялся

  • Уксус выливался на увлажнённую плитку, участок чистился щёткой и оставлялся на 20 минут.

Результат

  • Очистка оказалась неэффективной. Загрязнение не исчезло, при этом появился стойкий неприятный запах.

Итог

Не устраняет грязь, вызывает дискомфорт из-за резкого запаха.

Оценка: 0/5

Отбеливатель

Как применялся

  • Отбеливатель смешивался с холодной водой, наносился на плитку, растирался щёткой и оставлялся на 20 минут, затем смывался водой.

Результат

  • Плитка заметно посветлела, исчезли мох и налёт. Раствор эффективно справился с многолетней грязью. Низкая стоимость делает его одним из самых экономичных решений.

Итог

  • Самый эффективный способ среди протестированных.

Оценка: 5/5

Как очистить садовую мебель

Для ухода за уличной мебелью подойдут подручные средства:

  • Ведро тёплой воды.
  • Несколько капель жидкого моющего средства.
  • Белый уксус (при сложных загрязнениях).
  • Щётка с мягкой щетиной.
  • Салфетка из микрофибры и сухое полотенце.

Сначала следует удалить мусор и пыль, затем промыть мебель раствором, при необходимости — нанести уксус точечно и оставить на солнце. После очищения поверхность протирается влажной салфеткой, затем — сухим полотенцем. Сушка на воздухе завершает процесс.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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