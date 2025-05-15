Старая плитка, стойкая грязь и битва из 4 средств: кто справился, а кто сдулся

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С наступлением тёплого сезона встает вопрос: как быстро и недорого очистить мощёные дорожки и террасу от многолетней грязи, мха и плесени, особенно если под рукой нет мойки высокого давления. В интернете популярны десятки советов, но четыре домашних средства встречаются чаще других: средство для мытья посуды, пищевая сода, уксус и отбеливатель. Все они протестированы на практике. Ниже — результаты.

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain резиновые сапоги

Средство для мытья посуды

Как применялось

Средство наносилось на грязную плитку, добавлялась тёплая вода, участок обрабатывался щёткой и оставлялся на 20 минут, после чего смывался.

Результат

Участок стал заметно чище, но въевшаяся грязь осталась. Подходит для лёгкой, быстрой уборки, но не решает проблему серьёзных загрязнений.

Итог

Умеренный эффект, подходит для точечной чистки.

Оценка: 3/5

Пищевая сода

Как применялась

Сода смешивалась с водой до консистенции пасты и наносилась на влажную плитку. Через 20 минут участок промывался.

Результат

Некоторые пятна осветлились, но полной очистки не произошло. При обработке большой площади расход продукта оказался экономически невыгодным.

Итог

Работает частично, но неэффективно при сильных загрязнениях.

Оценка: 3/5

Белый уксус

Как применялся

Уксус выливался на увлажнённую плитку, участок чистился щёткой и оставлялся на 20 минут.

Результат

Очистка оказалась неэффективной. Загрязнение не исчезло, при этом появился стойкий неприятный запах.

Итог

Не устраняет грязь, вызывает дискомфорт из-за резкого запаха.

Оценка: 0/5

Отбеливатель

Как применялся

Отбеливатель смешивался с холодной водой, наносился на плитку, растирался щёткой и оставлялся на 20 минут, затем смывался водой.

Результат

Плитка заметно посветлела, исчезли мох и налёт. Раствор эффективно справился с многолетней грязью. Низкая стоимость делает его одним из самых экономичных решений.

Итог

Самый эффективный способ среди протестированных.

Оценка: 5/5

Как очистить садовую мебель

Для ухода за уличной мебелью подойдут подручные средства:

Ведро тёплой воды.

Несколько капель жидкого моющего средства.

Белый уксус (при сложных загрязнениях).

Щётка с мягкой щетиной.

Салфетка из микрофибры и сухое полотенце.

Сначала следует удалить мусор и пыль, затем промыть мебель раствором, при необходимости — нанести уксус точечно и оставить на солнце. После очищения поверхность протирается влажной салфеткой, затем — сухим полотенцем. Сушка на воздухе завершает процесс.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.