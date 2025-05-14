Морозилка вдруг потекла? Вот самая частая причина и способ устранить её за секунду

Если в вашем холодильнике появляется вода на дне или она стекает снаружи, возможно, проблема кроется в засоренном сливе для оттаивания. Это довольно частая причина утечек, и важно решить проблему, чтобы избежать повреждения системы охлаждения. О том, как диагностировать засор, прочистить слив и предотвратить повторение этой ситуации — читайте ниже.
Засорение слива происходит из-за накопления грязи или льда в дренажной системе холодильника. Это препятствует нормальному отводу конденсата, что может привести к образованию воды на полке или даже внешним протечкам. Проблемы с дренажной системой также могут нарушать охлаждение устройства.
Первые признаки засора — это вода, которая скапливается внизу холодильника или под овощными ящиками. Другие симптомы включают:
Если проблема не исчезает после чистки, возможно, потребуется помощь специалиста для более сложных ремонтов.
Слив для оттаивания обычно расположен в нижней части холодильника или в морозильной камере, рядом с задней стенкой. Он может быть скрыт за пластиковыми или резиновыми крышками. Точное местоположение зависит от модели и марки устройства, поэтому рекомендуется обратиться к руководству пользователя.
Для чистки слива потребуется несколько материалов, включая:
Если после чистки утечка воды не исчезает, возможно, потребуется помощь мастера для более сложных действий.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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