Морозилка вдруг потекла? Вот самая частая причина и способ устранить её за секунду

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Недвижимость

Если в вашем холодильнике появляется вода на дне или она стекает снаружи, возможно, проблема кроется в засоренном сливе для оттаивания. Это довольно частая причина утечек, и важно решить проблему, чтобы избежать повреждения системы охлаждения. О том, как диагностировать засор, прочистить слив и предотвратить повторение этой ситуации — читайте ниже.

холодильник
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодильник

Причины засора слива

Засорение слива происходит из-за накопления грязи или льда в дренажной системе холодильника. Это препятствует нормальному отводу конденсата, что может привести к образованию воды на полке или даже внешним протечкам. Проблемы с дренажной системой также могут нарушать охлаждение устройства.

Как распознать проблему

Первые признаки засора — это вода, которая скапливается внизу холодильника или под овощными ящиками. Другие симптомы включают:

  • Повышенное образование льда.
  • Появление плесени и неприятных запахов.
  • Шумы, как будто капает вода.
  • Проблемы с охлаждением.

Если проблема не исчезает после чистки, возможно, потребуется помощь специалиста для более сложных ремонтов.

Где находится слив

Слив для оттаивания обычно расположен в нижней части холодильника или в морозильной камере, рядом с задней стенкой. Он может быть скрыт за пластиковыми или резиновыми крышками. Точное местоположение зависит от модели и марки устройства, поэтому рекомендуется обратиться к руководству пользователя.

Как прочистить слив холодильника

Для чистки слива потребуется несколько материалов, включая:

  • Резиновые перчатки.
  • Серпантин или специальную щеточку.
  • Микрофибровое полотенце для очистки.
  • Тёплая вода и мягкое моющее средство (можно добавить уксус или пищевую соду для дезинфекции).

Шаги по чистке

  • Отключите холодильник от сети и уберите все продукты.
  • Найдите сливное отверстие и аккуратно удалите загрязнения вокруг него.
  • Прочистите слив с помощью шприца или специальной трубки, заливая тёплую воду.
  • Используйте уксус с содой для удаления запахов и остатков пищи.
  • Протрите место чистым полотенцем и дождитесь, пока оно высохнет.

Если после чистки утечка воды не исчезает, возможно, потребуется помощь мастера для более сложных действий.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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