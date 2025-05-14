Стиралка взбесилась? Эти 6 привычек её тихо убивают каждый день

Стиральная машина — верная помощница, пока однажды не решит объявить забастовку. То загремит, то перестанет сливать воду, то зависнет на отжиме. И первое, что приходит в голову: "Попалась неудачная модель". А зря — в большинстве случаев виноват вовсе не завод.
Многие по привычке сыплют порошок прямо в барабан. Быстро, удобно — и губительно. Частицы оседают на резинке, разъедают её, и привет — протечки и замена уплотнителя.
Пуховики и одеяла стирают без мешков, и весь пух отправляется прямиком в фильтр. Насос не выдерживает, вода не уходит, техника встаёт. А всё из-за одного халатного запуска.
После стирки дверь оставили закрытой? Отлично — теперь у вас внутри влажный микроклимат для плесени, бактерий и затхлого запаха.
Монеты, губная помада, скрепки — частые гости, если забывать про проверку карманов. Иногда они просто гремят, а иногда повреждают барабан и засоряют слив.
Перегрузка кажется мелочью, но на деле она разбалтывает механизм. Подшипники страдают, отжим превращается в рев мотора, и со временем — ремонт на круглую сумму.
Что делать, чтобы не довести до сервиса:
всегда вытаскивайте вещи из карманов;
не перегружайте барабан;
оставляйте дверцу приоткрытой;
вытирайте резинку после стирки;
раз в месяц запускайте холостую стирку с уксусом;
чистите сливной фильтр;
и главное — не ставьте машину вплотную к стене. Ей тоже нужно личное пространство.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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