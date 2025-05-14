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Стиралка взбесилась? Эти 6 привычек её тихо убивают каждый день

1:51
Недвижимость

Стиральная машина — верная помощница, пока однажды не решит объявить забастовку. То загремит, то перестанет сливать воду, то зависнет на отжиме. И первое, что приходит в голову: "Попалась неудачная модель". А зря — в большинстве случаев виноват вовсе не завод.

Стиральная машинка
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машинка

Ошибка №1: порошок не туда

Многие по привычке сыплют порошок прямо в барабан. Быстро, удобно — и губительно. Частицы оседают на резинке, разъедают её, и привет — протечки и замена уплотнителя.

Ошибка №2: пуховик без защиты

Пуховики и одеяла стирают без мешков, и весь пух отправляется прямиком в фильтр. Насос не выдерживает, вода не уходит, техника встаёт. А всё из-за одного халатного запуска.

Ошибка №3: двери на замке

После стирки дверь оставили закрытой? Отлично — теперь у вас внутри влажный микроклимат для плесени, бактерий и затхлого запаха.

Ошибка №4: сюрприз из кармана

Монеты, губная помада, скрепки — частые гости, если забывать про проверку карманов. Иногда они просто гремят, а иногда повреждают барабан и засоряют слив.

Ошибка №5: "ну влезет ещё одна майка"

Перегрузка кажется мелочью, но на деле она разбалтывает механизм. Подшипники страдают, отжим превращается в рев мотора, и со временем — ремонт на круглую сумму.

Что делать, чтобы не довести до сервиса:

  • всегда вытаскивайте вещи из карманов;

  • не перегружайте барабан;

  • оставляйте дверцу приоткрытой;

  • вытирайте резинку после стирки;

  • раз в месяц запускайте холостую стирку с уксусом;

  • чистите сливной фильтр;

  • и главное — не ставьте машину вплотную к стене. Ей тоже нужно личное пространство.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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