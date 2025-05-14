Секретный способ чистки чайника, который пахнет вкусно, а работает лучше химии

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чайник — незаменимая вещь на любой кухне. Но именно он первым страдает от накипи, особенно при жёсткой воде. И если вовремя не заняться чисткой, вкус воды испортится, а сам прибор может выйти из строя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка чайника

Почему накипь — враг чайника

Накипь образуется из-за солей кальция и магния, которые при кипячении оседают на стенках. Со временем этот налёт уплотняется и начинает:

портить вкус воды;

удлинять время закипания;

грозить поломкой прибора.

Зачем травить себя уксусом, если есть картофель

Вместо агрессивных средств, вроде уксуса или лимонной кислоты, можно использовать… картофельные очистки! Метод экологичный, доступный и не требует механической чистки.

Как это работает:

Возьмите горсть свежих картофельных очисток, промойте от земли. Положите их в чайник. Залейте водой до максимальной отметки и доведите до кипения. После кипячения оставьте всё внутри на 3-4 часа. Вылейте отвар и тщательно промойте чайник.

Результат: накипь размягчается и легко удаляется без щётки.

А если нет очисток? Подойдёт крахмал

Если картошки под рукой не оказалось, можно заменить её крахмалом.

Что делать:

Растворите 2 чайные ложки крахмала в 1,5 литрах воды.

Вскипятите в чайнике.

Дайте настояться пару часов.

Слейте, сполосните — и наслаждайтесь чистым чайником.

Почему это работает

Крахмал и компоненты картофеля создают щелочную среду, которая размягчает отложения. А заодно покрывают внутреннюю поверхность защитной плёнкой, замедляющей повторное образование накипи.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.





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