Секретный способ чистки чайника, который пахнет вкусно, а работает лучше химии

Чайник — незаменимая вещь на любой кухне. Но именно он первым страдает от накипи, особенно при жёсткой воде. И если вовремя не заняться чисткой, вкус воды испортится, а сам прибор может выйти из строя.
Накипь образуется из-за солей кальция и магния, которые при кипячении оседают на стенках. Со временем этот налёт уплотняется и начинает:
портить вкус воды;
удлинять время закипания;
грозить поломкой прибора.
Вместо агрессивных средств, вроде уксуса или лимонной кислоты, можно использовать… картофельные очистки! Метод экологичный, доступный и не требует механической чистки.
Как это работает:
Возьмите горсть свежих картофельных очисток, промойте от земли.
Положите их в чайник.
Залейте водой до максимальной отметки и доведите до кипения.
После кипячения оставьте всё внутри на 3-4 часа.
Вылейте отвар и тщательно промойте чайник.
Результат: накипь размягчается и легко удаляется без щётки.
Если картошки под рукой не оказалось, можно заменить её крахмалом.
Что делать:
Растворите 2 чайные ложки крахмала в 1,5 литрах воды.
Вскипятите в чайнике.
Дайте настояться пару часов.
Слейте, сполосните — и наслаждайтесь чистым чайником.
Крахмал и компоненты картофеля создают щелочную среду, которая размягчает отложения. А заодно покрывают внутреннюю поверхность защитной плёнкой, замедляющей повторное образование накипи.
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
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