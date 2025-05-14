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Хаос за 5 минут до гостей? Этот трюк делает квартиру опрятной, как будто вы всегда прибираетесь

1:57
Недвижимость

Гости на пороге, а дома — настоящий апокалипсис? Не паникуйте. Даже если всё разбросано и времени в обрез, есть способ быстро "навести марафет" — не идеально, но на вид чисто и уютно.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

1. Прихожая — лицо дома

Смахните грязь у входа, поставьте обувь аккуратно, куртки спрячьте (в шкаф, в корзину — хоть под кровать, главное, чтобы не торчали). Быстро протёрли пыль, убрали с комода ключи и чеки — и уже приятнее.

2. Гостиная — главный фронт

Соберите всё лишнее в большую сумку — разберёте потом. Подушки и плед уложите красиво, поверхность стола и полки протрите салфеткой. Пятна на полу? Немного пятновыводителя и бумажного полотенца — и никто ничего не заметит.

3. Кухня — меньше грязи, больше обмана

Посуду замочите с моющим — пусть отмокает. Протрите столешницу, уберите крошки. Плиту и микроволновку — салфеткой по-быстрому. Не забудьте вынести мусор — запах выдаёт всё.

4. Спальня — заправь кровать, и уже уют

Разгладьте постель, разложите одежду. Пыль смахните рукой или микрофиброй, зеркало протрите салфеткой для окон — блеск спасает вид.

5. Ванная — чисто на вид

Натрите кран и раковину насухо, распылите ароматный спрей на стены и зеркало. Полотенца повесьте ровно, в унитаз насыпьте соды и побрызгайте уксусом — пока занимаетесь остальным, оно само всё сделает.

Финальный штрих

Зажгите свечу или включите диффузор — приятный запах скроет всё, что не успели доделать. А если совсем завал — кидайте вещи в три корзины (на выброс, на место, на "разобраться позже") и уберите их подальше.

Порядок — это иллюзия, и вы умеете её создавать.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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