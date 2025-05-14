Шок-список стиральных порошков: эти 4 бренда – враги вашего здоровья и природы. Проверьте свою полку

Мы привыкли считать, что стиральный порошок эффективно очищает нашу одежду, не нанося вреда здоровью. Однако, по данным исследования, опубликованного в журнале 60 Million Consumers, многие продукты на рынке не соответствуют этим ожиданиям.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Если вы ищете стиральный порошок, который бережно относится к вашему белью и здоровью, стоит обратить внимание на рекомендации экспертов журнала. Они проводят тщательные исследования, чтобы предоставить вам полезную информацию. В статье, опубликованной 7 апреля 2023 года, вы найдете советы, как сделать правильный выбор.

Не все стиральные порошки безопасны для здоровья и окружающей среды

Эксперты журнала 60 Million Consumers подчеркивают, что не все стиральные порошки одинаково полезны. Они обращают внимание на безопасность для здоровья и влияние на окружающую среду, пишет ally43.fr.

В ходе исследования было проанализировано около тридцати стиральных порошков, из которых четыре получили низкую оценку. Худшие результаты показали: Omo Natural Essences (розы и белая сирень), Persil с марсельским мылом, Xtra 3 в 1 с марсельским мылом и Ariel Power Alpine.

Эти порошки получили оценку E из-за содержания раздражающих и токсичных веществ, таких как тиазолиноны и лауретсульфат натрия. Эксперты отмечают, что эти компоненты могут вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и проблемы с дыханием. Кроме того, они плохо разлагаются в природе, что приводит к загрязнению водоемов и наносит вред флоре и фауне.

Почему стоит быть осторожным при выборе стирального порошка?

Регулярное использование стиральных порошков, содержащих вредные химические вещества, может негативно сказаться на вашем здоровье. Они могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и проблемы с дыханием.

Кроме того, такие порошки загрязняют окружающую среду. При смывании в канализацию они попадают в водоемы, где накапливаются и вредят экосистеме.

Как выбрать безопасный стиральный порошок?

Журнал 60 Million Consumers не только указывает на недостатки некоторых стиральных порошков, но и рекомендует безопасные альтернативы.

Капсулы для стирки получили более высокие оценки по сравнению с жидкими моющими средствами. Например, капсула Xéor от Leclerc набрала 15 баллов из 20. Эксперты отмечают, что этот выбор экологичен и безопасен для здоровья.

Maison Verte Bioactive также заслуживает внимания с оценкой 14/20. Однако, если вы хотите полностью контролировать состав стирального порошка и избежать вредных веществ, можно рассмотреть вариант изготовления собственного средства.

Для этого достаточно смешать марсельское мыло с пищевой содой или белым уксусом. Такой подход позволяет контролировать состав порошка и избежать воздействия агрессивных химических компонентов.

Уточнения

Стира́льный порошо́к — порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах.



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