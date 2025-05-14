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Глэмпинг в небе: история уникального арендного жилья в частном самолёте 1970-х годов

1:54
Недвижимость

Житель Лестера Тамир Али удивил авиационных энтузиастов по всему миру, превратив старый частный самолет 1970-х годов в арендуемую недвижимость. Его проект, получивший название "Alaya Airways" в честь младшей дочери, представляет собой уникальную капсулу глэмпинга, которая уже пользуется популярностью.

Самолёт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Самолёт

Тамир, известный своими работами по реставрации классических автомобилей, потратил семь месяцев и около £90 000 на переделку самолета, который ранее использовался нефтяной компанией для перевозки сотрудников. В результате получилась уютная аренда для двух взрослых и двух детей с полностью оборудованной кухней, ванной комнатой и зоной отдыха на открытом воздухе. В доме разрешено проживание с домашними животными.

"Alaya Airways" занимает половину самолета Hawker, который был разрезан пополам для удобства транспортировки. Тамир вложил значительные усилия в ремонт и модернизацию интерьера, заменив ковры на деревянные полы, переделав электрику и установив изготовленную на заказ дверь. Внутри сохранилась оригинальная кабина, что добавляет проекту особый шарм.

"Люди говорят, что дом внутри намного больше, чем кажется снаружи. Это уникальный опыт, не каждому удается посидеть в кабине частного самолета 70-х годов", — делится Тамир, слова которого приводит leicestermercury.co.uk.

Проект получил название "Alaya Airways" в честь пятилетней дочери Тамира, Алайи. Капсула глэмпинга доступна для аренды на Airbnb и уже пользуется большим спросом, заполняясь на 70% за три недели. Тамир отмечает положительные отзывы и считает этот проект крайне успешным.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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