Запах миндаля ночью? Это может быть тревожным сигналом о нашествии постельных клопов

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Постельные клопы способны проникнуть в дом незаметно, и многие узнают о заражении лишь тогда, когда оно уже прогрессирует. Однако существует малозаметный, но красноречивый ночной признак, позволяющий заподозрить их присутствие ещё до появления первых укусов. Об этом предупредил специалист по дезинсекции.

Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клоп постельный

Тревожный симптом: о чём говорит сладковатый запах в спальне

Эксперт из компании Invicta Environmental Норман Смит объяснил, что одним из самых ранних признаков заражения постельными клопами может быть необычный запах, который напоминает смесь миндаля и плесени.

По его словам, причиной такого аромата становятся феромоны, которые насекомые выделяют при массовом скоплении. При этом, как отметил специалист, люди часто принимают этот запах за сырость или старую мебель, не связывая его с возможным нашествием паразитов, пишет enikos. gr.

Почему вы не замечаете клопов — даже если они уже рядом

По словам Смита, постельные клопы невероятно изобретательны. Их плоское тело позволяет им прятаться в швах матрасов, под деревянными панелями кровати и даже внутри розеток. Несмотря на то, что некоторые думают, будто клопов легко обнаружить, на практике это крайне сложно: насекомые питаются только ночью, когда человек спит особенно крепко. Обычно это происходит между 2 и 5 часами утра, и продолжается не более пяти минут — после чего паразиты снова скрываются.

Главные признаки: как понять, что в постели кто-то живёт кроме вас

Специалист перечислил характерные следы, которые могут указывать на заражение:

Тёмно-коричневые точки на постельном белье — это экскременты клопов, часто принимаемые за грязь.

Они могут проникать в ткань и оставлять стойкие пятна.

Маленькие пятна крови — следы от укусов или раздавленных насекомых.

Что делать, если вы подозреваете наличие клопов

Эксперт предупредил: действовать нужно немедленно. Самки клопов способны откладывать до 200 яиц всего за несколько дней, и ситуация может быстро выйти из-под контроля. Он рекомендовал следующую стратегию:

Провести детальный осмотр: снять бельё и проверить швы матраса, углы кровати, заднюю стенку изголовья. Не перемещать вещи между комнатами: это помогает избежать распространения насекомых. Стирать при температуре не ниже 60°C и использовать сушку на высокой температуре не менее 30 минут. При обширном заражении — не терять времени и обратиться к профессионалам.

Уточнения

Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое.



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