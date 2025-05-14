Запах миндаля ночью? Это может быть тревожным сигналом о нашествии постельных клопов

Постельные клопы способны проникнуть в дом незаметно, и многие узнают о заражении лишь тогда, когда оно уже прогрессирует. Однако существует малозаметный, но красноречивый ночной признак, позволяющий заподозрить их присутствие ещё до появления первых укусов. Об этом предупредил специалист по дезинсекции.
Эксперт из компании Invicta Environmental Норман Смит объяснил, что одним из самых ранних признаков заражения постельными клопами может быть необычный запах, который напоминает смесь миндаля и плесени.
По его словам, причиной такого аромата становятся феромоны, которые насекомые выделяют при массовом скоплении. При этом, как отметил специалист, люди часто принимают этот запах за сырость или старую мебель, не связывая его с возможным нашествием паразитов, пишет enikos. gr.
По словам Смита, постельные клопы невероятно изобретательны. Их плоское тело позволяет им прятаться в швах матрасов, под деревянными панелями кровати и даже внутри розеток. Несмотря на то, что некоторые думают, будто клопов легко обнаружить, на практике это крайне сложно: насекомые питаются только ночью, когда человек спит особенно крепко. Обычно это происходит между 2 и 5 часами утра, и продолжается не более пяти минут — после чего паразиты снова скрываются.
Специалист перечислил характерные следы, которые могут указывать на заражение:
Эксперт предупредил: действовать нужно немедленно. Самки клопов способны откладывать до 200 яиц всего за несколько дней, и ситуация может быстро выйти из-под контроля. Он рекомендовал следующую стратегию:
Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое.
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