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Плесень в стиралке? Этот способ сработает даже в самых запущенных случаях

1:58
Недвижимость

Плесень в отсеке для порошка — проблема, с которой сталкиваются даже самые аккуратные пользователи. Скопление влаги, недостаточная вентиляция и редкая чистка создают идеальные условия для грибка. Особенно часто поражается лоток для порошка и пространство вокруг него — узкие участки, где сложно проводить регулярную уборку.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Когда открытие шокирует: личная история одной хозяйки

Одна из участниц популярного сообщества по уборке призналась, что была потрясена, когда случайно заметила темные пятна в лотке своей стиральной машины. Женщина, находившаяся в ожидании ребенка, рассказала, что мысль о том, что она стирала детскую одежду в устройстве, заражённом плесенью, вызвала у неё сильное отвращение.

Несмотря на поздний срок беременности, она взялась за очистку и позже поделилась своим способом, который оказался быстрым, бюджетным и крайне эффективным.

Пошаговый метод: как избавиться от плесени

Для удаления загрязнений понадобятся:

  1. Белый уксус
  2. Жидкость для мытья посуды
  3. Кухонная губка
  4. Вилка

Инструкция:

Вилку вставляют в тыльную сторону губки, чтобы ею было удобно проникать в узкие места.
На губку наливают немного уксуса и средства для мытья посуды.

Этой самодельной щеткой обрабатывают все участки корпуса лотка, уделяя особое внимание местам, где видна плесень. После этого оставляют смесь на поверхности на несколько минут.

Затем тщательно смывают остатки раствора водой и протирают поверхность чистой тканью.

По словам хозяйки, весь процесс занял не более 20 минут, а результат превзошёл ожидания: плесень исчезла, а неприятный запах пропал. Белый уксус, как она отметила, не только уничтожает грибок, но и предотвращает его повторное появление.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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