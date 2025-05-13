Кухня, которой не видно: Энн Хэтэуэй выбрала самый модный дизайн 2025

Минимализм нового уровня — именно так дизайнеры интерьеров описывают тренд на "невидимую кухню". Это не просто отказ от лишнего, а стремление полностью растворить кухню в интерьере, сделав её максимально функциональной и визуально лёгкой.
Пример безупречно реализованной невидимой кухни — в квартире американской актрисы Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке. Пространство было спроектировано студией Gramercy Design в современном классическом стиле, идеально вписавшись в архитектуру дома и создав ощущение целостности с остальной частью интерьера. Это кухня, которая кажется частью гостиной — но при этом полностью функциональна.
Тренд развивает идеи минимализма и делает ещё один шаг вперёд: всё, что можно скрыть — скрывается. Бытовая техника, посуда, кладовые и даже ручки шкафов — убираются с глаз долой. Эффект — чистое, гладкое пространство, где ничто не отвлекает внимание.
Утопленные фасады, сенсорные механизмы открывания, полное отсутствие фурнитуры — всё это позволяет шкафам сливаться со стенами.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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