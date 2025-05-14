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Спальня кажется незавершённой? Всё дело в пустой стене — и мы знаем, что с ней делать

3:04
Недвижимость

Пустая стена в изголовье кровати — это как невысказанная мысль. Хочется уюта, акцента и чего-то, что задаст настроение всей спальне. Мы подсмотрели у дизайнеров 7 стильных решений, которые легко повторить дома.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Картина нестандартной формы

  • Если хочется классики, но с изюминкой — выбирайте не прямоугольную, а круглую картину. Такой приём использовали дизайнеры Ingresso Interiors. Круглая форма делает интерьер мягче, а повторение оттенков из комнаты создаёт гармонию. Особенно эффектно смотрится на светлой стене.

Декоративное зеркало

  • Зеркала — не только про утренний макияж. Над кроватью они работают как арт-объект. В проекте дизайнера Ланы Александровой зеркало похоже на солнце — небольшое, легкое, не перегружает обои с растительным принтом. В минималистичных интерьерах подойдут варианты без рам или с плавными линиями.

Сменные постеры по настроению

  • Хочется менять декор по сезонам или просто надоело? Постеры — ваш выбор. В спальне лучше использовать нейтральные сюжеты: абстракцию, геометрию, флору. Такой декор не отвлекает, а наоборот — помогает расслабиться. И менять его можно хоть каждую неделю.

Бра вместо декора

  • Свет — тоже стиль. Если не хотите вешать картины, поставьте акцент на освещение. В одном из проектов Дарьи Мухиной над кроватью висят два лаконичных бра, а на стене — светлая декоративная штукатурка. Практично, красиво и точно не перегружено.

Объёмное панно

  • Хотите больше фактур? Выбирайте панно: из гипса, мозаики, ткани, тростника. Важно только, чтобы оно подходило по масштабу — крупное в маленькой спальне будет смотреться тяжело, а крошечное на большой стене просто потеряется.

Полка с декором

  • Нужен функциональный вариант? Установите полку. На неё можно поставить свечи, растения, книги или сувениры. Главное — не вешать слишком низко, чтобы не задевать, когда садитесь на кровать. В проекте Ксении Гусевой дизайнеры даже нарисовали за кроватью круг, чтобы выделить полку.

Большой веер — почему бы и нет

  • Веер над кроватью — звучит неожиданно, но в интерьере Ярославы и Елены Алдошиных он выглядит эффектно. Особенно в паре с акцентными обоями и мягкой спинкой кровати. Смелый ход, который точно привлечёт внимание.

Не бойтесь экспериментировать: зона над кроватью — отличное место, чтобы выразить свой вкус, добавить уюта или внести стильный акцент. Даже самый минималистичный интерьер заиграет по-новому, если правильно оформить эту стену. Главное — выбирать декор, который радует именно вас, ведь спальня должна быть не просто красивой, а вашей личной зоной комфорта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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