Белые тарелки больше не в моде: какую посуду выбирают дизайнеры

2:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы всё ещё сервируете стол классическими белыми тарелками — у дизайнеров на этот счёт своё мнение. Мы изучили проекты, в которых профессионалы сервируют столы, и собрали 7 видов посуды, которые чаще всего встречаются в модных интерьерах. Эти тарелки, салатники и стаканы не только функциональны, но и задают настроение всей столовой зоне.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сервировка стола

Природные мотивы — ботанические принты

Это не просто цветочки. Дизайнеры отдают предпочтение посуде с иллюстрациями в духе старинных ботанических атласов. Такие тарелки отлично смотрятся в классических интерьерах и добавляют тепла даже самому сдержанному пространству.

Реактивная глазурь — художественные подтеки

Неровные разводы и наплывы — это не брак, а фишка. Такая керамика особенно эффектна на фоне дерева, льна и спокойных тонов. Вписывается в сканди, бохо и современный минимализм.

Ваби-саби — красота несовершенства

Неоднородная текстура, неровные края, фарфор, напоминающий вулканическую породу или "мятую" глину — именно такую посуду выбирают для лофтов, бетонных кухонь и пространств с нарочито грубой отделкой.

В крапинку — жизнерадостный акцент

Крапинка — один из самых универсальных принтов. Он придаёт посуде динамику и легко сочетается с плиткой, деревом и текстилем в любом стиле — от кантри до урбанистичного.

Цвет — от пастели до насыщенной палитры

Цветная посуда стала отражением тренда на яркие кухни и нестандартные комбинации. В моде как однотонные тарелки с матовыми вставками, так и контрастные миксы в одной сервировке.

Натуральные материалы — дерево и пробка

Акация, бамбук, пробка — тренд на экологичность и тактильные фактуры не сбавляет оборотов. Такая посуда особенно хорошо смотрится на фоне белоснежных интерьеров или в сканди-обстановке.

Цветное стекло — летнее настроение круглый год

Яркие стаканы и графины, как леденцы, всё чаще появляются в сезонных сервировках и на летних верандах. Такой посудой легко обновить интерьер без ремонта — просто поставьте на стол, и настроение готово.

Какая бы из этих тенденций вам ни приглянулась — крапинки, цветное стекло или ваби-саби — важно одно: посуда больше не просто фон, а полноценный элемент интерьера. Правильно подобранная сервировка может оживить даже самый простой стол и добавить уюта в повседневную жизнь. Не бойтесь экспериментировать — и ваш обеденный стол заиграет новыми красками.

Уточнения

Сервировка - обширное понятие кулинарной культуры, включающее в себя процесс накрытия и оформление стола для принятия пищи, совокупность посуды, столовых приборов и блюд на столе, порядок их расположения, способы подачи блюд и их внешнее оформление.



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