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Ремонт закончен, а ощущение пустоты осталось: как вдохнуть жизнь в комнату без затрат

Недвижимость

Каждый раз, заходя в комнату, ловишь себя на мысли: чего-то не хватает. Всё вроде бы на месте — диван у окна, плед на кресле, полки с декором, но атмосфера остаётся холодной, как будто жилище всё ещё "не твоё".

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Знакомо? Проблема часто не в мебели и не в цвете стен, а в отсутствии мелочей, которые делают пространство живым и тёплым. Рассказываем, как создать уют даже в самой простой комнате.

Мягкий текстиль — вместо новой мебели

Пледы, подушки, шторы — базовые "утеплители" интерьера. Главное — не переборщить: три подушки смотрятся стильно, десять — уже перегруз. Отдавайте предпочтение льну, хлопку, шерсти. Цвета подбирайте в одной гамме с лёгкими контрастами. Бежевые стены? Добавьте оливковый, терракотовый или горчичный.

Освещение, которое создаёт настроение

Люстра под потолком — хорошо, но одного источника света мало. Добавьте торшер у кресла, лампу на комод, гирлянду у зеркала. Тёплый свет (2700-3000 К) делает пространство уютным, а тени — глубже и интереснее. Даже свечи в стеклянных подсвечниках способны преобразить комнату.

Пустые стены — скрытый ресурс

Картины — это не единственный вариант. Развесьте корзины, винтажные тарелки, засушенные цветы или даже ветки с лампочками. Книги, растения, керамика на полках с разной высотой и текстурой — отличный приём. Только не заставляйте всё подряд: интерьер должен "дышать".

Растения без хлопот

Зелень моментально оживляет пространство. Даже если у вас "не растут" цветы, есть выход: замиокулькас, сансевиерия, эпипремнум. Украсить их можно кашпо из макраме или стильным горшком. А если совсем не хочется ухаживать — подойдут сухоцветы или ветки в вазах.

Цвет и акценты

Тёплые оттенки создают покой, холодные — освежают. Но важно не уйти в скучный монохром. Используйте правило 60-30-10: основной цвет, дополнительный и яркие акценты — например, кресло, поднос или ваза.

Хранение без визуального шума

Когда у каждой вещи есть место — становится легче дышать. Пуфы с отделением, коробки на полках, комоды у входа для ключей и перчаток — мелочи, которые спасают от хаоса.

Аромат — невидимая часть уюта

Не обязательно покупать дорогие диффузоры. Достаточно свечи с ванилью, пучка лаванды или кофейных зёрен в банке. Такие запахи делают атмосферу по-настоящему домашней.

Уют вне правил

Иногда достаточно сдвинуть кресло, застелить стол скатертью с узором или положить книги не на полку, а в стопку — и комната оживает. Главное — не бояться отойти от шаблона.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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