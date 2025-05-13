Хочешь чистоты, а получаешь царапины? Вот как избежать этого при уборке

Ржавчина, жир, налёт, плесень — сегодня можно найти средство на любую беду. Но важно не только отмыть, но и не навредить покрытию. Вот как выбирать чистящие составы грамотно, чтобы не испортить сантехнику, мебель и технику.
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уборка в ванной
Чистим ванную и сантехнику
Эмаль
Если загрязнения не сильные — выбирай гель или крем. При застарелых — используй средство посильнее, но строго по инструкции и не дольше указанного времени.
Избегай
Кислот (соляной, щавелевой),
Альдегидов,
Грубых щёток — они царапают эмаль и делают её уязвимой для грязи.
Чисти ванну раз в неделю — и проблем не будет.
Акрил
Очень капризен. Не любит:
Ацетон, щёлочи, спирт, хлор,
Абразивы и частую чистку.
Оптимально — специальное средство и уборка раз в две недели.
Плитка
Против налёта — универсальные гели без абразива.
Против плесени — хлорсодержащие составы. Только сначала проверь реакцию плитки в незаметном месте и надень респиратор.
Смесители и детали
Щадящие средства без кислот и абразива. Смотри, для каких материалов подходит средство: акрил, керамика, эмаль и т. д.
Чистим кухню без последствий
Жир на мебели и фартуке
Главный враг — щёлочь: она разъедает дерево и пластик. Лучше использовать:
Мягкие губки и салфетки.
Средство для мытья посуды.
И не забывай протирать насухо — жир не любит сухих поверхностей.
Глянцевые и стеклянные покрытия
Подойдут средства для окон. Ацетон, кислоты и щёлочи — под запретом. Протирай мягкой тканью.
Холодильник
Размораживай полностью. Мой ящики и уплотнители мягким моющим средством. Следи за сливным отверстием — именно там чаще всего прячется запах.
Плита
Нанеси средство, подожди 20 минут, смой губкой и вытри насухо. Кнопки и ручки — только тряпкой.
Духовка
Отдельные средства справляются с нагаром и жиром. Противни и решётки — обычным средством для посуды.
Главное — бережный подход
Эффективная уборка — это не обязательно агрессивные средства и жёсткие щётки. Наоборот: чем аккуратнее ты относишься к покрытиям, тем дольше они сохраняют свежий вид и функциональность. Выбирай чистящие составы с умом, проверяй их совместимость с материалами и не забывай о регулярном уходе — тогда даже старые поверхности будут выглядеть как новые.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.