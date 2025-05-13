Хочешь чистоты, а получаешь царапины? Вот как избежать этого при уборке

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ржавчина, жир, налёт, плесень — сегодня можно найти средство на любую беду. Но важно не только отмыть, но и не навредить покрытию. Вот как выбирать чистящие составы грамотно, чтобы не испортить сантехнику, мебель и технику.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уборка в ванной

Чистим ванную и сантехнику

Эмаль

Если загрязнения не сильные — выбирай гель или крем. При застарелых — используй средство посильнее, но строго по инструкции и не дольше указанного времени.

Избегай

Кислот (соляной, щавелевой),

Альдегидов,

Грубых щёток — они царапают эмаль и делают её уязвимой для грязи.

Чисти ванну раз в неделю — и проблем не будет.

Акрил

Очень капризен. Не любит:

Ацетон, щёлочи, спирт, хлор,

Абразивы и частую чистку.

Оптимально — специальное средство и уборка раз в две недели.

Плитка

Против налёта — универсальные гели без абразива.

Против плесени — хлорсодержащие составы. Только сначала проверь реакцию плитки в незаметном месте и надень респиратор.

Смесители и детали

Щадящие средства без кислот и абразива. Смотри, для каких материалов подходит средство: акрил, керамика, эмаль и т. д.

Чистим кухню без последствий

Жир на мебели и фартуке

Главный враг — щёлочь: она разъедает дерево и пластик. Лучше использовать:

Мягкие губки и салфетки.

Средство для мытья посуды.

И не забывай протирать насухо — жир не любит сухих поверхностей.

Глянцевые и стеклянные покрытия

Подойдут средства для окон. Ацетон, кислоты и щёлочи — под запретом. Протирай мягкой тканью.

Холодильник

Размораживай полностью. Мой ящики и уплотнители мягким моющим средством. Следи за сливным отверстием — именно там чаще всего прячется запах.

Плита

Нанеси средство, подожди 20 минут, смой губкой и вытри насухо. Кнопки и ручки — только тряпкой.

Духовка

Отдельные средства справляются с нагаром и жиром. Противни и решётки — обычным средством для посуды.

Главное — бережный подход

Эффективная уборка — это не обязательно агрессивные средства и жёсткие щётки. Наоборот: чем аккуратнее ты относишься к покрытиям, тем дольше они сохраняют свежий вид и функциональность. Выбирай чистящие составы с умом, проверяй их совместимость с материалами и не забывай о регулярном уходе — тогда даже старые поверхности будут выглядеть как новые.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.