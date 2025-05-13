Белая подошва стала серой? Эти средства оживят обувь за 10 минут

Поддерживать обувь в идеальном виде — задача не из лёгких. Пыль, грязь, пятна от еды и соли портят даже самые любимые пары. Хорошая новость: вернуть обуви чистоту и свежесть можно не только в химчистке, но и дома. Главное — знать, чем и как правильно чистить.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Человек завязывает шнурки

Можно ли стирать обувь в машинке

Если обувь текстильная, большинство современных моделей выдерживают стирку в машинке. Но важно использовать мягкое моющее средство и деликатный режим. Кожаную или экокожаную обувь стирать нельзя — для них нужны бережные методы.

Домашние средства, которые действительно помогают

Пищевая сода

Смешайте соду с водой в равных частях — получится паста, которая отлично отбеливает белую обувь. Наносите щёткой, затем смывайте меламиновой губкой.

Сок лимона

Лимон работает как мягкий отбеливатель. Разведите его водой 1:1, смочите ткань и аккуратно протрите загрязнённые участки — особенно подошву.

Меламиновая губка

Работает как ластик: "стирает" пятна с обуви. При намокании активирует поры, которые буквально цепляют грязь. Главное — не переусердствовать с трением.

Когда народные методы не справляются

Если пятна застарелые или поверхность требует деликатного ухода — на помощь приходит профессиональная косметика.

Вот что стоит попробовать

Воски и масла: питают материал, создают защитный слой

питают материал, создают защитный слой Кремы: насыщают кожу, делают её устойчивой к влаге

насыщают кожу, делают её устойчивой к влаге Спреи: обеспечивают водоотталкивающий эффект

обеспечивают водоотталкивающий эффект Пенки и подкрашивающие распылители: удаляют сложные загрязнения и возвращают цвет

удаляют сложные загрязнения и возвращают цвет Щётки с мягкой щетиной: чистят аккуратно, не царапая

Главное правило — подбирать средство под материал обуви. И если с лимонным соком можно переборщить, то с профсредствами — проще: у них есть инструкция и предсказуемый результат.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.