Хотите счета вдвое меньше? Отключите эти приборы и забудьте о больших платежах

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Совсем не очевидно, но некоторые из самых распространенных домашних приборов — это настоящие энергопожиратели, которые могут существенно увеличить ваши счета за электроэнергию. Если каждый день использовать бытовую технику без учета её потребления, к концу месяца можно оказаться в неприятной ситуации с высокими счетами. Разобраться в этом поможет знание, какие приборы "съедают" больше всего энергии.

Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газовая плита

Какие приборы оказываются настоящими пожирателями электроэнергии

Мы привыкли, что холодильник работает круглосуточно, а плита или утюг — лишь несколько часов в день. Однако не все приборы одинаково требовательны к электричеству. Например, холодильники и телевизоры хоть и работают долго, но не так сильно нагружают счетчик. А вот устройства с мощным потреблением в краткосрочной перспективе могут гораздо сильнее ударить по бюджету.

Главные "энергетические вампиры"

Индукционные плиты — 1800-7000 Вт

Электрические духовки — 2000-3500 Вт

Электроплиты — 1500-2500 Вт

Утюги — 1500-3500 Вт

Электрические водонагреватели — 1500-2500 Вт

Фены — 1500-2200 Вт

Фритюрницы — 1500-2000 Вт

Самыми энергоемкими среди них являются индукционные плиты, для которых часто приходится устанавливать отдельные электрические цепи. На самом деле, из-за того, что не все конфорки работают на полной мощности одновременно, реальное потребление может быть меньше.

Что говорят цифры

Согласно исследованиям, индукционные плиты могут потреблять до 7000 Вт за час работы. Если использовать её каждый день на максимальной мощности (7 кВт), то за год это даст 2555 кВт·ч, что при цене 0,28 евро/кВт·ч составит 715 евро в год. Однако если использовать прибор умеренно, то затраты, конечно, будут значительно меньше.

Вместе с этим, данные о "фантомном потреблении" также важны: небольшие приборы вроде телевизора или холодильника могут "пожирать" до 10% общего потребления.

Как сэкономить

Разумное использование бытовых приборов, таких как индукционная плита или утюг, может существенно снизить потребление энергии. Отключение техники, когда она не используется, использование экономичных программ и снижение температуры (особенно на стиральных машинах и водонагревателях) помогут сэкономить деньги и снизить воздействие на окружающую среду.

Уточнения

Электри́ческий прибо́р или электроприбор — это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.



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