Эта программа стирки — настоящий вампир энергии: вот что происходит с вашим счётом за свет

Кажется, выбираешь деликатную стирку — и всё правильно: щадит одежду, быстрая, удобная. Но на деле она может оказаться самым неудачным решением — и для бюджета, и для планеты.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Исследование учёных из университета Ньюкасла показало: именно деликатный режим выпускает больше всего микроволокон в окружающую среду. При стирке синтетики этот "щадящий" цикл выбрасывает до 1,4 миллиона микроскопических частиц. Для сравнения: у стандартной хлопковой программы — около 800 тысяч.

Почему так происходит? Всё дело в объёме воды. Чем больше её в барабане, тем сильнее размываются ткани — и тем больше микроволокон вымывается. То есть не продолжительность или скорость отжима виноваты, а именно "бережное" количество воды.

Что делать, чтобы стирать экологично и экономно

Парадоксально, но самый экологичный вариант — это так называемые ECO-программы. Они дольше по времени, зато потребляют на 38% меньше воды и до 33% меньше электроэнергии.

Снижение температуры с 40 до 30 градусов почти не влияет на качество стирки, зато экономит до половины энергии. А если в вашей машине есть настройки отжима — не стоит их максимизировать без нужды: чем интенсивнее режим, тем выше расход.

Ошибки, которые совершают почти все

Многие ориентируются только на время — чтобы было быстрее. А зря. Слишком короткие программы — не значит экономичные. Тоже касается и популярных "деликатных" настроек, которые нередко выбирают просто по привычке.

Правильный подход — изучить функции своей машины и подобрать режимы, которые подходят именно под ваши вещи. И да, иногда стоит потратить 20 минут на инструкцию. Это вложение — и в финансы, и в экологию.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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