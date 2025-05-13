Ваша вытяжка играет против вас — пока вы готовите ужин, она зовёт чужой

Вы приходите домой, мечтая о тишине и уюте, а в воздухе — стойкий аромат чужого ужина. Знакомо? Неприятные запахи, особенно с кухни соседей, могут всерьёз испортить домашнюю атмосферу. Но почему чужая еда "приходит в гости" именно к вам? Ответ чаще всего скрыт в вентиляции.
Во многих многоэтажках — от старых панельных до современных кооперативов — вентиляция устроена по схожему принципу: квартиры подключены к одной шахте. Если сосед включает мощную вытяжку, особенно с турбиной, воздух может выталкиваться обратно — в вашу квартиру.
Проблема усугубляется, если:
Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.
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