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Ваша вытяжка играет против вас — пока вы готовите ужин, она зовёт чужой

1:40
Недвижимость

Вы приходите домой, мечтая о тишине и уюте, а в воздухе — стойкий аромат чужого ужина. Знакомо? Неприятные запахи, особенно с кухни соседей, могут всерьёз испортить домашнюю атмосферу. Но почему чужая еда "приходит в гости" именно к вам? Ответ чаще всего скрыт в вентиляции.

вытяжка
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
вытяжка

Основная причина — общая вентиляционная система

Во многих многоэтажках — от старых панельных до современных кооперативов — вентиляция устроена по схожему принципу: квартиры подключены к одной шахте. Если сосед включает мощную вытяжку, особенно с турбиной, воздух может выталкиваться обратно — в вашу квартиру.

Проблема усугубляется, если:

  • В системе отсутствует обратный клапан;
  • Он есть, но засорён или сломан;
  • Вытяжка подключена к шахте с нарушениями.

Где чаще всего кроется источник проблемы

  • Нет или не работает обратный клапан
    Этот элемент — "страж" вашего воздуха. Он выпускает запахи наружу, но не пускает их обратно. Если клапан не установлен или заедает от пыли, жира или деформации — запахи легко просачиваются.
  • Вытяжка подключена неправильно
    Иногда жильцы самовольно подсоединяют вытяжку к общей вентиляции, не думая о последствиях. Это создаёт избыточное давление и "перенос" запахов в другие квартиры.
  • Соседи вмешались в вентиляцию
    Бывает, кто-то установил вентилятор большей мощности или перекрыл часть шахты — это сбивает баланс системы. В результате весь "букет" с чужой кухни оседает у вас.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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