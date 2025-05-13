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Тараканы вызывают аллергию — как распознать угрозу и обезопасить свой дом

3:19
Недвижимость

Кажется, что аллергия приходит внезапно: чихание, насморк, покраснение глаз. Часто мы грешим на сезонное цветение или домашнюю пыль. Но что, если причина — нечто гораздо менее очевидное?

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Всё больше специалистов предупреждают: одна из скрытых причин аллергии в доме — обычные тараканы. Эти насекомые не просто неприятны сами по себе, они выделяют мощные аллергены, способные вызывать серьёзные реакции даже у здорового человека. И что самое тревожное — большинство людей даже не догадываются об их присутствии.

Опасность, которая живёт в тени

Тараканы не кусают, не шипят и не жалят, но это не делает их безвредными. Их опасность кроется в невидимом: в частицах помёта, слюны, хитинового покрова и даже скорлупы от яиц. Всё это оседает на полу, мебели и разносится по воздуху. При вдыхании организм может отреагировать бурно — аллергией. Особенно страдают дети, пожилые люди и те, у кого есть астма или чувствительная дыхательная система.

Даже если вы регулярно убираетесь, этого может быть недостаточно. Тараканы активны ночью и умеют прятаться в самых неожиданных местах. И пока вы спите, они "работают": оставляют после себя микроскопические аллергены, которые вы вдыхаете каждое утро.

Симптомы, которые вы принимаете за что-то другое

Тараканья аллергия может проявляться по-разному. Самые распространённые симптомы — это ринит, постоянное чихание, заложенность носа, зуд в глазах. У многих появляются кожные высыпания, усиливается астма или возникает чувство нехватки воздуха. И если такие реакции повторяются регулярно, но врачи не находят очевидной причины, возможно, она прячется под плитой или за холодильником.

Тараканы в вашем доме: где они обитают

Наиболее излюбленные места этих насекомых — тёплые и влажные зоны с доступом к пище. Кухня — их главный штаб. Они прячутся за техникой, под раковиной, возле мусорного ведра, в кладовке и даже внутри микроволновки. Но и ванная не остаётся без внимания: трубы, стоки и любые протечки — всё это для тараканов настоящий рай.

Ещё одно коварное место — тёмные кладовые, старые картонные коробки и пакеты, которые вы приносите с рынка. Они прячутся и ждут — а вы тем временем продолжаете дышать их аллергенами.

Как избавиться от проблемы, которая отравляет вам жизнь

Главная ошибка — ждать, пока ситуация выйдет из-под контроля. Важно действовать превентивно: убирать крошки, хранить продукты в герметичных контейнерах, закрывать щели в полу и стенах, чинить протечки и не оставлять грязную посуду на ночь. Даже стихийный бардак может привлечь тараканов. И если насекомые уже появились, натуральные средства — ваш первый шаг.

Пакетики с лавровым листом и розмарином, расставленные в укромных уголках, отпугнут вредителей своим запахом. Уксус тоже поможет в борьбе: его запах отпугивает тараканов и помогает обеззаразить поверхности.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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