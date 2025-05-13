Почему ваша стиральная машина сломается через 5 лет — и как этого избежать

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда бытовая техника исправно работает, её просто не замечают. Но именно в этом и кроется главная ошибка, считают специалисты по обслуживанию. Чтобы стиральная машина прослужила дольше, за ней нужно ухаживать с самого начала.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Сколько на самом деле живёт стиральная машина

По словам сервисных специалистов, срок службы прибора зависит от множества факторов: как часто вы запускаете стирку, насколько жесткая вода в регионе и перегружаете ли вы барабан. Многие владельцы жалуются, что современные машины выходят из строя значительно быстрее, чем раньше. В прошлом техника могла работать до пятнадцати лет, теперь же — максимум восемь.

Причина — удешевление конструкции: металлические детали заменяют пластиком, технологии упрощаются. Однако повлиять на это невозможно. Единственное, что может продлить срок службы устройства, — грамотный уход.

Проверьте шланги: это одна из самых частых причин поломки

Эксперты советуют хотя бы раз в месяц осматривать заднюю часть стиральной машины. Внимание стоит уделить шлангам: не появились ли трещины, вздутия или деформации. Если прибор стоит слишком близко к стене, шланг испытывает постоянное напряжение и быстрее изнашивается. Решение простое — оставить немного свободного пространства.

Ошибка, которую совершают почти все: перегрузка барабана

Никогда не заполняйте стиральную машину до отказа. Техника рассчитана на загрузку максимум в 3/4 от объема барабана. Иначе вещи плохо отстирываются, а стирку приходится запускать повторно — и вместо экономии вы получаете лишние траты.

Внутренности машины — это не то место, о котором можно забыть

Хотя бельё после стирки может выглядеть идеально чистым, внутри самой машины может скапливаться грязь. Волосы, пыль, пот и частицы кожи скапливаются на резиновом уплотнителе и внутри барабана. Сервисные мастера рекомендуют регулярно очищать внутренние элементы — лучше всего использовать для этого раствор воды с уксусом.

Оставлять дверь закрытой — верный путь к плесени

После завершения цикла не стоит оставлять влажное бельё в машине, предупреждают специалисты. Его необходимо сразу достать, а дверцу — приоткрыть. Это позволит барабану подсохнуть и предотвратит размножение бактерий. В противном случае в машине может появиться затхлый запах и плесень, от которой избавиться крайне сложно.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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