Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исинбаева задолжала государству: чемпионка второй год не платит за коммуналку и вот почему
Врачи советуют: три фактора, которые могут стать защитой от рака головы и шеи
Это упражнение сжигает жир быстрее бега — и стоит всего 200 рублей
Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник
Когда сзади дышат в спину: как законно дать понять, что дистанция важна
Туристы проскочили мимо — и слава богу: здесь осталась настоящая Италия
Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток
Вот что хотят изменить в сторублёвке — и почему это важно каждому
Летающий тигр из Новой Зеландии: история самого грозного орла

Почему ваша стиральная машина сломается через 5 лет — и как этого избежать

2:39
Недвижимость

Когда бытовая техника исправно работает, её просто не замечают. Но именно в этом и кроется главная ошибка, считают специалисты по обслуживанию. Чтобы стиральная машина прослужила дольше, за ней нужно ухаживать с самого начала.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Сколько на самом деле живёт стиральная машина

По словам сервисных специалистов, срок службы прибора зависит от множества факторов: как часто вы запускаете стирку, насколько жесткая вода в регионе и перегружаете ли вы барабан. Многие владельцы жалуются, что современные машины выходят из строя значительно быстрее, чем раньше. В прошлом техника могла работать до пятнадцати лет, теперь же — максимум восемь.

Причина — удешевление конструкции: металлические детали заменяют пластиком, технологии упрощаются. Однако повлиять на это невозможно. Единственное, что может продлить срок службы устройства, — грамотный уход.

Проверьте шланги: это одна из самых частых причин поломки

Эксперты советуют хотя бы раз в месяц осматривать заднюю часть стиральной машины. Внимание стоит уделить шлангам: не появились ли трещины, вздутия или деформации. Если прибор стоит слишком близко к стене, шланг испытывает постоянное напряжение и быстрее изнашивается. Решение простое — оставить немного свободного пространства.

Ошибка, которую совершают почти все: перегрузка барабана

Никогда не заполняйте стиральную машину до отказа. Техника рассчитана на загрузку максимум в 3/4 от объема барабана. Иначе вещи плохо отстирываются, а стирку приходится запускать повторно — и вместо экономии вы получаете лишние траты.

Внутренности машины — это не то место, о котором можно забыть

Хотя бельё после стирки может выглядеть идеально чистым, внутри самой машины может скапливаться грязь. Волосы, пыль, пот и частицы кожи скапливаются на резиновом уплотнителе и внутри барабана. Сервисные мастера рекомендуют регулярно очищать внутренние элементы — лучше всего использовать для этого раствор воды с уксусом.

Оставлять дверь закрытой — верный путь к плесени

После завершения цикла не стоит оставлять влажное бельё в машине, предупреждают специалисты. Его необходимо сразу достать, а дверцу — приоткрыть. Это позволит барабану подсохнуть и предотвратит размножение бактерий. В противном случае в машине может появиться затхлый запах и плесень, от которой избавиться крайне сложно.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы
Новости спорта
Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Реальный пассивный доход: эксперт назвал сумму вклада, которая заменит работу
Экономика и бизнес
Реальный пассивный доход: эксперт назвал сумму вклада, которая заменит работу Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник
Когда сзади дышат в спину: как законно дать понять, что дистанция важна
Почему ваша стиральная машина сломается через 5 лет — и как этого избежать
Туристы проскочили мимо — и слава богу: здесь осталась настоящая Италия
Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток
Вот что хотят изменить в сторублёвке — и почему это важно каждому
Летающий тигр из Новой Зеландии: история самого грозного орла
Звёздное прикрытие Урана: шанс изучить атмосферу планеты
Жерар Депардье обжалует приговор по делу о сексуальном насилии
Одомашнивание против природы: чем платят кошки и собаки за внешний вид
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.