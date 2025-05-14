Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти корабли изменят энергетику Земли — смелая идея от Илона Маска
Три привычки после 30, которые уничтожают здоровье
Съели лук — и про шашлык забыли: рецепт, который спасёт пикник
Найти авто — как пройти квест: что происходит с рынком б/у
Почему домашние тренировки не работают — и вот почему
Как вымыть двигатель, чтобы не попасть в сервис — а может, просто не мыть
Пирог без заморочек: один лимон и йогурт — и десерт готов
Стейк из пробирки: секретный проект, который навсегда решит проблему голода в мире
Мир не будет прежним: секретная технология, которая остановит природные катаклизмы

Это средство работает лучше, чем магазинная химия — зеркало становится как новое

2:50
Недвижимость

Кажется, будто идеально чистое зеркало — привилегия клининговых компаний? На самом деле, добиться кристальной поверхности без единого следа можно и дома, даже без химии. Главное — знать, как и чем правильно его мыть.

Зеркало
Фото: Pexels by Athena, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зеркало

Почему на зеркалах остаются разводы

Эта проблема знакома каждому: вроде бы тщательно вымыли, а на стекле — полосы и пятна. Причины могут быть разными:

  • Некачественное средство: большинство из них содержат мыло, оставляющее после высыхания липкую пленку.
  • Слишком влажная тряпка: стекающая вода оставляет следы.
  • Движения снизу вверх: правильное направление — сверху вниз.
  • Грязные салфетки: грязь и пыль возвращаются на стекло.
  • Жесткая вода: минералы оседают налетом.
  • Быстрое высыхание: жаркий день или сквозняк — враги чистоты.

Какие загрязнения встречаются чаще всего

На разных зеркалах появляются разные следы:

  • Отпечатки пальцев.
  • Капли воды.
  • Остатки зубной пасты.
  • Пыль.
  • Косметика и уходовые средства.
  • Следы от маркеров и ручек.

Каждое пятно требует особого подхода — универсальных решений тут нет.

Чем и как правильно мыть зеркало

Выбор инвентаря играет ключевую роль:

  • Микрофибра: идеально подходит для зеркал — не оставляет ворсинок и хорошо впитывает влагу.
  • Скребок с резиновым краем: быстро и чисто удаляет остатки воды.
  • Чистые тряпки: никаких компромиссов.

Правила эффективной уборки:

  • Используйте специализированные средства — без мыла и пены.
  • Двигайтесь строго сверху вниз.
  • После мойки обязательно насухо протирайте стекло.
  • Не допускайте пересыхания средства — работайте в прохладное время суток.

Народные средства: просто, дешево и эффективно

Если вы предпочитаете обходиться без химии, вот чем можно заменить магазинные составы:

  • Уксус: 1 часть уксуса + 3 части воды — для удаления жира и придания блеска.
  • Лимонный сок: растворяет налет, особенно известковый.
  • Спирт: работает даже с маркерами, быстро испаряется.
  • Сода: паста из соды и воды справится с застарелыми пятнами.

Как не допустить появления разводов

Профилактика — лучший способ сэкономить время:

  • Регулярно протирайте зеркало сухой салфеткой (1-2 раза в неделю).
  • Удаляйте свежие пятна сразу, пока они не засохли.
  • Снижайте влажность в ванной — открывайте дверь, используйте вентилятор.
  • Применяйте антистатик и средства от запотевания — они создают защитную пленку.

Уточнения

Зе́ркало - материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). В качестве зеркала могут выступать такие материалы как стекло, пластик, металл и др. Самый распространённый вид зеркала — плоское зеркало.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин
Авто
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин Аудио 
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Съели лук — и про шашлык забыли: рецепт, который спасёт пикник
Найти авто — как пройти квест: что происходит с рынком б/у
Почему домашние тренировки не работают — и вот почему
Как вымыть двигатель, чтобы не попасть в сервис — а может, просто не мыть
Пирог без заморочек: один лимон и йогурт — и десерт готов
Стейк из пробирки: секретный проект, который навсегда решит проблему голода в мире
Мир не будет прежним: секретная технология, которая остановит природные катаклизмы
Давно назрело: Поплавская поддержала отмену спектаклей Театра Вахтангова
Гены артистизма: дочь Лолиты покорила интернет — как она раскрывает свой талант?
Стиралка взбесилась? Эти 6 привычек её тихо убивают каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.