Обивка снова как новая: как вернуть дивану свежесть — всего за один вечер

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самый аккуратный человек однажды замечает: диван стал выглядеть не так свежо, как раньше. Пыль, крошки, жирные пятна — всё это портит вид и настроение. Но вызывать клининговую службу необязательно. Разберёмся, как вернуть мягкой мебели опрятный вид с помощью домашних средств.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Чистка дивана

Первое правило: не откладывать

Свежие загрязнения удаляются легко. Как только что-то пролилось, берите мягкую ткань или бумажное полотенце и промокайте, не втирая. Затем — подходящее средство. Чем быстрее среагируете, тем лучше результат.

Регулярность — ваш союзник

Пылесосьте диван минимум раз в неделю. Особенно тщательно проходите швы и складки — там любят прятаться крошки и пыль. Лучше использовать мягкую насадку.

Универсальные советы для любой обивки

Проверяйте средство на скрытом участке — это убережёт от неприятных сюрпризов.

Минимум воды — иначе появится запах, а то и плесень.

По направлению ворса — особенно важно для велюра и других ворсовых тканей.

Пароочиститель — отличное решение, если материал позволяет.

Защищаем мебель заранее

Хочется забыть про пятна? Купите съёмные чехлы или обработайте обивку средством с водо- и грязеотталкивающим эффектом. Это реально работает.

Как почистить диван: пошагово

Удалите пыль и шерсть.

Пылесос — ваш лучший друг. А для ворса — старый дедовский способ: мокрая простыня + выбивание пыли.

Твёрдые загрязнения.

На гладкой ткани — аккуратно соскоблите. На ворсе — сначала размочите мыльной пеной, потом убирайте.

Борьба с пятнами.

Универсальное средство по инструкции. Не помогло — повторите. Главное — не тереть с силой.

Финальная влажная чистка.

Подойдут:

Раствор шампуня.

Слабый мыльный раствор.

Вода с 9% уксусом.

Протрите всю поверхность, дайте высохнуть, пройдитесь пылесосом.

Немного усилий — и как новый

Домашняя чистка под силу каждому. Главное — не запускать. Регулярная уборка, внимание к пятнышкам и немного терпения помогут сохранить диван в отличной форме на долгие годы.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. Хотя диван используется в основном для сидения, его также можно использовать для лежания или сна. В домах диваны обычно ставят в общих комнатах, гостиных, залах или холлах.



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