Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найти авто — как пройти квест: что происходит с рынком б/у
Почему домашние тренировки не работают — и вот почему
Как вымыть двигатель, чтобы не попасть в сервис — а может, просто не мыть
Пирог без заморочек: один лимон и йогурт — и десерт готов
Стейк из пробирки: секретный проект, который навсегда решит проблему голода в мире
Мир не будет прежним: секретная технология, которая остановит природные катаклизмы
Давно назрело: Поплавская поддержала отмену спектаклей Театра Вахтангова
Гены артистизма: дочь Лолиты покорила интернет — как она раскрывает свой талант?
Стиралка взбесилась? Эти 6 привычек её тихо убивают каждый день

Обивка снова как новая: как вернуть дивану свежесть — всего за один вечер

2:27
Недвижимость

Даже самый аккуратный человек однажды замечает: диван стал выглядеть не так свежо, как раньше. Пыль, крошки, жирные пятна — всё это портит вид и настроение. Но вызывать клининговую службу необязательно. Разберёмся, как вернуть мягкой мебели опрятный вид с помощью домашних средств.

Чистка дивана
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Чистка дивана

Первое правило: не откладывать

Свежие загрязнения удаляются легко. Как только что-то пролилось, берите мягкую ткань или бумажное полотенце и промокайте, не втирая. Затем — подходящее средство. Чем быстрее среагируете, тем лучше результат.

Регулярность — ваш союзник

Пылесосьте диван минимум раз в неделю. Особенно тщательно проходите швы и складки — там любят прятаться крошки и пыль. Лучше использовать мягкую насадку.

Универсальные советы для любой обивки

  • Проверяйте средство на скрытом участке — это убережёт от неприятных сюрпризов.
  • Минимум воды — иначе появится запах, а то и плесень.
  • По направлению ворса — особенно важно для велюра и других ворсовых тканей.
  • Пароочиститель — отличное решение, если материал позволяет.

Защищаем мебель заранее

Хочется забыть про пятна? Купите съёмные чехлы или обработайте обивку средством с водо- и грязеотталкивающим эффектом. Это реально работает.

Как почистить диван: пошагово

  • Удалите пыль и шерсть.
  • Пылесос — ваш лучший друг. А для ворса — старый дедовский способ: мокрая простыня + выбивание пыли.
  • Твёрдые загрязнения.
  • На гладкой ткани — аккуратно соскоблите. На ворсе — сначала размочите мыльной пеной, потом убирайте.

Борьба с пятнами.

Универсальное средство по инструкции. Не помогло — повторите. Главное — не тереть с силой.
Финальная влажная чистка.
Подойдут:

  • Раствор шампуня.
  • Слабый мыльный раствор.
  • Вода с 9% уксусом.

Протрите всю поверхность, дайте высохнуть, пройдитесь пылесосом.

Немного усилий — и как новый

Домашняя чистка под силу каждому. Главное — не запускать. Регулярная уборка, внимание к пятнышкам и немного терпения помогут сохранить диван в отличной форме на долгие годы.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. Хотя диван используется в основном для сидения, его также можно использовать для лежания или сна. В домах диваны обычно ставят в общих комнатах, гостиных, залах или холлах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас
Красота и стиль
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас Аудио 
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Найти авто — как пройти квест: что происходит с рынком б/у
Почему домашние тренировки не работают — и вот почему
Как вымыть двигатель, чтобы не попасть в сервис — а может, просто не мыть
Пирог без заморочек: один лимон и йогурт — и десерт готов
Стейк из пробирки: секретный проект, который навсегда решит проблему голода в мире
Мир не будет прежним: секретная технология, которая остановит природные катаклизмы
Давно назрело: Поплавская поддержала отмену спектаклей Театра Вахтангова
Гены артистизма: дочь Лолиты покорила интернет — как она раскрывает свой талант?
Стиралка взбесилась? Эти 6 привычек её тихо убивают каждый день
Секрет идеального смузи: что точно не стоит добавлять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.