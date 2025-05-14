Обивка снова как новая: как вернуть дивану свежесть — всего за один вечер

Даже самый аккуратный человек однажды замечает: диван стал выглядеть не так свежо, как раньше. Пыль, крошки, жирные пятна — всё это портит вид и настроение. Но вызывать клининговую службу необязательно. Разберёмся, как вернуть мягкой мебели опрятный вид с помощью домашних средств.
Свежие загрязнения удаляются легко. Как только что-то пролилось, берите мягкую ткань или бумажное полотенце и промокайте, не втирая. Затем — подходящее средство. Чем быстрее среагируете, тем лучше результат.
Пылесосьте диван минимум раз в неделю. Особенно тщательно проходите швы и складки — там любят прятаться крошки и пыль. Лучше использовать мягкую насадку.
Хочется забыть про пятна? Купите съёмные чехлы или обработайте обивку средством с водо- и грязеотталкивающим эффектом. Это реально работает.
Универсальное средство по инструкции. Не помогло — повторите. Главное — не тереть с силой.
Финальная влажная чистка.
Подойдут:
Протрите всю поверхность, дайте высохнуть, пройдитесь пылесосом.
Домашняя чистка под силу каждому. Главное — не запускать. Регулярная уборка, внимание к пятнышкам и немного терпения помогут сохранить диван в отличной форме на долгие годы.
Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. Хотя диван используется в основном для сидения, его также можно использовать для лежания или сна. В домах диваны обычно ставят в общих комнатах, гостиных, залах или холлах.
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