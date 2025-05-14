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Мазут на ткани? Не спешите в химчистку — решение у вас под рукой

2:51
Недвижимость

Кажется, будто пятно от мазута — верный повод попрощаться с любимой вещью. Его не смыть водой, не отбелить лимонным соком и не вытравить содой. Но спешить с выбросом не стоит — даже дома можно эффективно справиться с этой сложной задачей.

Пятна на одежде
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятна на одежде

Почему мазут так трудно удалить

Мазут — густая маслянистая масса, остающаяся после перегонки нефти. Он содержит нефтяные смолы, нерастворимые в воде. При комнатной температуре застывает, а при нагревании — становится жидким. Именно поэтому обычная стирка не помогает — нужны растворители или тепло.

С чего начать

  • Не стирайте вещь сразу! Смолы осядут внутри стиральной машины и испортят другие вещи.
  • Удалите излишки мазута: аккуратно снимите его бумажным полотенцем или ветошью.
  • Подложите под пятно ватный диск или хлопчатобумажную ткань, чтобы впитать остатки загрязнения.
  • Проверьте средство на незаметном участке, прежде чем наносить его на пятно.

Что точно не поможет

Не тратьте время на:

  • Соль.
  • Соду.
  • Лимонный сок.
  • Перекись водорода.

Они не растворяют смолы и лишь впустую отнимут время.

Домашние средства против мазута

  • Хозяйственное или дегтярное мыло. Намыльте пятно, оставьте на час, смойте водой. При необходимости — повторите.
  • Масло (растительное или животное). Нанесите на пятно, через 15 минут счистите щёткой. Затем обработайте гелем для мытья посуды и постирайте.
  • Пена для бритья. Нанесите на загрязнение, дайте высохнуть. Снимите корочку и вычистите остатки щёткой.
  • Органические растворители. Ацетон, уайт-спирит, 646 — наносят только через ткань, действуют быстро, но агрессивно. Обязателен тест!
  • Толуол. Есть в автомобильных очистителях. Нанесите, подождите, сотрите и постирайте.
  • Бензин (очищенный). Используйте только тот, что продаётся для зажигалок. Автомобильный может испортить ткань.
  • Самодельная паста. Смешайте мыло, крахмал, глину и нашатырь. Нанесите на 2 часа, сотрите и постирайте.

Термообработка — когда пятно "поплыло"

Подложите бумагу с двух сторон от пятна, прогладьте утюгом. Смолы расплавятся и впитаются в бумагу. Но этот метод не подходит для деликатных тканей.

Лучшее решение — специальные средства

Выбирайте пятновыводители строго по типу ткани. Ищите пометки "от мазута" на упаковке. Используйте согласно инструкции — без самодеятельности.

Уточнения

Мазу́т - жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350-360°С.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Мазут на ткани? Не спешите в химчистку — решение у вас под рукой
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