Мазут на ткани? Не спешите в химчистку — решение у вас под рукой

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, будто пятно от мазута — верный повод попрощаться с любимой вещью. Его не смыть водой, не отбелить лимонным соком и не вытравить содой. Но спешить с выбросом не стоит — даже дома можно эффективно справиться с этой сложной задачей.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятна на одежде

Почему мазут так трудно удалить

Мазут — густая маслянистая масса, остающаяся после перегонки нефти. Он содержит нефтяные смолы, нерастворимые в воде. При комнатной температуре застывает, а при нагревании — становится жидким. Именно поэтому обычная стирка не помогает — нужны растворители или тепло.

С чего начать

Не стирайте вещь сразу! Смолы осядут внутри стиральной машины и испортят другие вещи.

Удалите излишки мазута: аккуратно снимите его бумажным полотенцем или ветошью.

Подложите под пятно ватный диск или хлопчатобумажную ткань, чтобы впитать остатки загрязнения.

Проверьте средство на незаметном участке, прежде чем наносить его на пятно.

Что точно не поможет

Не тратьте время на:

Соль.

Соду.

Лимонный сок.

Перекись водорода.

Они не растворяют смолы и лишь впустую отнимут время.

Домашние средства против мазута

Хозяйственное или дегтярное мыло. Намыльте пятно, оставьте на час, смойте водой. При необходимости — повторите.

Масло (растительное или животное). Нанесите на пятно, через 15 минут счистите щёткой. Затем обработайте гелем для мытья посуды и постирайте.

Пена для бритья. Нанесите на загрязнение, дайте высохнуть. Снимите корочку и вычистите остатки щёткой.

Органические растворители. Ацетон, уайт-спирит, 646 — наносят только через ткань, действуют быстро, но агрессивно. Обязателен тест!

Толуол. Есть в автомобильных очистителях. Нанесите, подождите, сотрите и постирайте.

Бензин (очищенный). Используйте только тот, что продаётся для зажигалок. Автомобильный может испортить ткань.

Самодельная паста. Смешайте мыло, крахмал, глину и нашатырь. Нанесите на 2 часа, сотрите и постирайте.

Термообработка — когда пятно "поплыло"

Подложите бумагу с двух сторон от пятна, прогладьте утюгом. Смолы расплавятся и впитаются в бумагу. Но этот метод не подходит для деликатных тканей.

Лучшее решение — специальные средства

Выбирайте пятновыводители строго по типу ткани. Ищите пометки "от мазута" на упаковке. Используйте согласно инструкции — без самодеятельности.

Уточнения

Мазу́т - жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350-360°С.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.