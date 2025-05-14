Отмываем красное вино с одежды — поможет аптечка и кухня

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уютный ужин или праздник могут омрачиться каплей вина на одежде или скатерти. Что делать? Главное — не паниковать и действовать быстро.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сомелье наливает вино в бокал

Почему вино так трудно отстирать

В составе напитка — антоцианы и танины. Первые окрашивают ткань, вторые — закрепляют цвет. Через 8–10 часов пятно становится устойчивым, а спустя трое суток — считается застарелым. Но даже тогда есть шансы на успех. Главное — выбрать правильный метод.

Первые шаги: «спасти» вещь

Самое важное — не дать жидкости впитаться. Подойдут любые абсорбенты: соль, сода, крахмал. Насыпьте их на пятно, подождите, стряхните и повторите. Если под рукой ничего нет — промокните загрязнение бумажной салфеткой. Только не трите!

Можно капнуть немного лимонного сока — он начнет разрушать пигмент. Главное — не переусердствовать, чтобы не испортить ткань.

Правила чистки: не навреди

Всегда проверяйте ярлычок: тип ткани подскажет, как действовать.

Чистящее средство наносите от краёв пятна к центру.

Перед использованием нового средства — тест на незаметном участке.

Начинайте с самых щадящих вариантов, усиливайте по необходимости.

9 проверенных способов, как отстирать красное вино

Мыло + нашатырь — для цветных вещей.

Столовый уксус — точечно, с ватным диском.

Мыло + перекись — особенно эффективно для белого.

Кипяток — для прочных тканей, не для деликатных!

Лимонная кислота — мягко растворяет пигмент.

Соль + сода + порошок — действует быстро на свежие пятна.

Аспирин — растворить в тёплой воде, замочить ткань.

Минералка — для свежих загрязнений, работает за счёт газа.

Бытовая химия — пятновыводители, отбеливатели, но с умом.

Важно учитывать тип ткани

Шелк и шерсть — лучше доверить химчистке.

Хлопок и лен — терпят кипяток и отбеливатели.

Синтетика — боится температуры и химии, действуйте мягко.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.



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