Отмываем красное вино с одежды — поможет аптечка и кухня

Уютный ужин или праздник могут омрачиться каплей вина на одежде или скатерти. Что делать? Главное — не паниковать и действовать быстро.
В составе напитка — антоцианы и танины. Первые окрашивают ткань, вторые — закрепляют цвет. Через 8–10 часов пятно становится устойчивым, а спустя трое суток — считается застарелым. Но даже тогда есть шансы на успех. Главное — выбрать правильный метод.
Самое важное — не дать жидкости впитаться. Подойдут любые абсорбенты: соль, сода, крахмал. Насыпьте их на пятно, подождите, стряхните и повторите. Если под рукой ничего нет — промокните загрязнение бумажной салфеткой. Только не трите!
Можно капнуть немного лимонного сока — он начнет разрушать пигмент. Главное — не переусердствовать, чтобы не испортить ткань.
Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.
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