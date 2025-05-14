Секрет идеальной чистоты: что ещё можно отправить в посудомойку, кроме тарелок

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что знаете всё о возможностях вашей посудомоечной машины? Оказывается, она способна справиться с куда большим, чем просто тарелки и кастрюли. Многие вещи, которые вы моете вручную или вообще не чистите, можно без опаски отправить в ПММ — и получить сверкающий результат.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky посудомойка

Стакан для щеток — чистота без усилий

В этом предмете быстро скапливаются влага и остатки зубной пасты. Стенки мутнеют, появляется запах. Но если загрузить его в посудомойку, он снова станет прозрачным и свежим. Особенно заметно это на цветном или прозрачном стекле.

Вазы любой формы — снова как новые

Узкие и фигурные вазы неудобно мыть руками — даже ершиком. А в ПММ они отмываются идеально. Чистое дно продлит жизнь вашему букету. Главное — избегать отправки в машину ваз с росписью и объемными украшениями.

Мыльницы — гигиена прежде всего

Обычное мытьё мыльниц редко даёт идеальный результат. В посудомойке они очищаются изнутри и снаружи — и для кускового, и для жидкого мыла. Больше никакой плесени и неприятного налета.

Насадки и детали от техники

Пылесосы, увлажнители, паровые швабры, лотки от стиралок и даже части робота-пылесоса — всё это можно мыть в ПММ. Главное — проверить инструкцию. Это не только чисто, но и гигиенично: техника служит дольше и работает эффективнее.

Расчески — чистота до основания

Кажется странным? Пластиковые расчёски без дерева и натуральной щетины — идеальные кандидаты для посудомойки. Смойте остатки уходовых средств и кожи — и забудьте о перхоти. Только сначала удалите волосы, а мыть с посудой не стоит.

Холодильные полки — без жирных пятен

Стеклянные полки и ящики холодильника можно мыть в ПММ, но выбирайте щадящий режим. Пластиковые части лучше оставить для ручной чистки.

Фильтр вытяжки — сложное становится простым

Самый жирный и трудоемкий элемент кухни — решётка вытяжки. Вручную — часами. В ПММ — за один цикл. Но обязательно проверьте, можно ли это делать с вашей моделью.

Уточнения

Посудомоечная машина - электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



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