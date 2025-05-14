Простые советы для стирки пледа: вещи снова выглядят как новые

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пледы есть почти в каждом доме. Их приятно использовать как покрывало на кровати или укрываться, наслаждаясь фильмом. Однако неправильная стирка способна испортить даже самое любимое изделие. Разбираемся, как стирать плед, чтобы он долго оставался мягким и красивым.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Можно ли стирать плед в машинке

Большинство пледов допускают машинную стирку, кроме очень деликатных материалов: шелка, шерсти, меха или текстиля с вышивкой. Внимательно читайте ярлычок, где производитель указывает рекомендации.

Перед стиркой пледа запомните:

Вес изделия: мокрый плед становится значительно тяжелее. Убедитесь, что он не превышает допустимый вес вашей стиральной машины.

Температура стирки: следуйте указаниям производителя, слишком горячая вода может повредить волокна.

Пятна: выводите заранее с помощью пятновыводителей, предварительно протестировав их на незаметном участке.

Отжим: выбирайте скорость не выше 400-600 оборотов в минуту, чтобы избежать повреждения текстиля.

Чем лучше стирать плед

Гели и капсулы предпочтительнее порошков: они быстрее растворяются и лучше вымываются. Порошок может застрять в ворсинках, делая плед жестким. Обязательно выбирайте средство в соответствии с материалом и цветом изделия.

Можно ли сушить плед в сушилке

Сушите плед на воздухе, вдали от источников тепла. Сушильная машина подходит только если производитель прямо разрешает это на ярлыке, и исключительно на деликатном режиме.

Шерстяной плед

Температура до 40℃.

Деликатный режим, жидкое средство для шерсти, отжим минимальный.

Лучше химчистка.

Флисовый плед

Температура не выше 30℃.

Деликатный режим, отжим отключен.

Сушить горизонтально.

Хлопковый и льняной плед

Цветные изделия стирают при 30-40℃.

Белые можно стирать горячее.

Используйте кондиционер для мягкости.

Вязаный плед

Ручной или деликатный режим.

Обязательно гель и кондиционер, без отжима.

Сушить только горизонтально.

Плюшевый плед

Короткий цикл, 30-40 минут при 40℃.

Отжим минимальный или отключенный.

Сушить на горизонтальной поверхности.

Плед из полиэстера

Режим "синтетика", низкие температуры.

Минимальный отжим.

Сушить вертикально вдали от тепла.

Уточнения

Химическая чистка, профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей. Основное назначение химической чистки — удаление грязи и пятен, которые не поддаются очистке при обычной стирке.



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