Простые советы для стирки пледа: вещи снова выглядят как новые

Пледы есть почти в каждом доме. Их приятно использовать как покрывало на кровати или укрываться, наслаждаясь фильмом. Однако неправильная стирка способна испортить даже самое любимое изделие. Разбираемся, как стирать плед, чтобы он долго оставался мягким и красивым.
Большинство пледов допускают машинную стирку, кроме очень деликатных материалов: шелка, шерсти, меха или текстиля с вышивкой. Внимательно читайте ярлычок, где производитель указывает рекомендации.
Перед стиркой пледа запомните:
Гели и капсулы предпочтительнее порошков: они быстрее растворяются и лучше вымываются. Порошок может застрять в ворсинках, делая плед жестким. Обязательно выбирайте средство в соответствии с материалом и цветом изделия.
Сушите плед на воздухе, вдали от источников тепла. Сушильная машина подходит только если производитель прямо разрешает это на ярлыке, и исключительно на деликатном режиме.
Химическая чистка, профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей. Основное назначение химической чистки — удаление грязи и пятен, которые не поддаются очистке при обычной стирке.
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