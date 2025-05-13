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Секрет чистоты: эксперты раскрыли, как часто на самом деле нужно стирать постельное белье

2:24
Недвижимость

Смена постельного белья — это повседневная процедура, но её значение для здоровья и гигиены нельзя недооценивать. Возникает вопрос: как часто нужно менять простыни? Одни рекомендуют стирать их каждые две недели, другие — раз в месяц. Однако специалисты считают, что такие интервалы могут быть недостаточными для поддержания чистоты и здоровья. Так как же часто следует менять простыни на самом деле?

Завтрак в кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в кровати

Опасности сна на грязных простынях

Сон на несвежих простынях не только вызывает дискомфорт, но и может негативно сказаться на здоровье. Во время сна наше тело выделяет пот, омертвевшие клетки кожи и другие биологические жидкости. Эти вещества создают идеальные условия для размножения бактерий и пылевых клещей. Пылевые клещи, питаясь омертвевшей кожей, могут спровоцировать аллергические реакции или приступы астмы. Бактерии на грязных простынях также могут стать причиной кожных инфекций и других проблем со здоровьем.

Мнение экспертов

Многие специалисты, включая микробиолога Чарльза Герба из Университета Аризоны и дерматолога Алехандро Руиса из Клинической больницы Барселоны, которых цитирует sfsd.fr, советуют менять простыни еженедельно. По словам доктора Руиса, такая частота помогает значительно уменьшить количество пылевых клещей и аллергенов, улучшая качество сна и общее самочувствие.

Дополнительные случаи, требующие более частой смены белья

Существуют ситуации, когда простыни нужно менять чаще. Например, при болезни рекомендуется менять их через день, чтобы предотвратить повторное заражение и ускорить выздоровление. Если в вашей постели спят домашние животные, маленькие дети или вы часто едите в кровати, частоту стирки стоит увеличить. Людям с аллергиями следует менять простыни каждые три-четыре дня, чтобы минимизировать контакт с аллергенами.

В итоге, хотя стандартные рекомендации по частоте стирки простыней могут показаться достаточными, важно учитывать индивидуальные обстоятельства и потребности. Регулярная смена постельного белья — это ключевой элемент здорового сна и общего благополучия.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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