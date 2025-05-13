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Один рулон — и гости ахнут: как сделать акцентную стену из дорогих обоев

1:44
Недвижимость

Хочется благородных текстур на стенах, но ценник пугает? Не обязательно оклеивать всю квартиру дизайнерскими обоями. Достаточно пары продуманных акцентов — и интерьер заиграет по-новому.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Один рулон — на весь wow-эффект

Самые дорогие обои — не для всей комнаты, а для одной стены. Например:

  • за диваном в гостиной

  • над камином

  • у изголовья кровати

Для такого фрагмента хватит одного рулона. Подсказка: ищите остатки в салонах — со скидкой до 70%. Отрезы сложно продать, поэтому их охотно уценяют.

Остальные стены — нейтральный фон

Обои под покраску — универсальное решение. Бюджетно, сдержанно и долговечно. Цвет можно менять — это освежает интерьер без глобального ремонта.

Секрет в контрасте: гладкий фон + богатая фактура акцента = стиль и глубина.

Освещение решает многое

Хороший свет подчеркнёт текстуру. Поставьте бра или точечные светильники рядом с акцентной зоной — и даже недорогие обои будут выглядеть премиально.

Остатки? Используйте нестандартно:

  • оклейте заднюю стенку открытых полок

  • сделайте рамку для зеркала

  • задекорируйте дверные откосы или панели шкафа

Эксклюзив — в деталях

Фрагмент с ручной росписью, вставка с шелком или замшей, игра глянца и матовости — такие нюансы делают интерьер индивидуальным и запоминающимся.

Смешивайте — но с умом

Геометрия и флора? Почему бы и нет, если объединяет их общая палитра. Контраст форм оживляет интерьер, главное — соблюдать баланс цвета.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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