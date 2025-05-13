Один рулон — и гости ахнут: как сделать акцентную стену из дорогих обоев

Хочется благородных текстур на стенах, но ценник пугает? Не обязательно оклеивать всю квартиру дизайнерскими обоями. Достаточно пары продуманных акцентов — и интерьер заиграет по-новому.
Самые дорогие обои — не для всей комнаты, а для одной стены. Например:
за диваном в гостиной
над камином
у изголовья кровати
Для такого фрагмента хватит одного рулона. Подсказка: ищите остатки в салонах — со скидкой до 70%. Отрезы сложно продать, поэтому их охотно уценяют.
Обои под покраску — универсальное решение. Бюджетно, сдержанно и долговечно. Цвет можно менять — это освежает интерьер без глобального ремонта.
Секрет в контрасте: гладкий фон + богатая фактура акцента = стиль и глубина.
Хороший свет подчеркнёт текстуру. Поставьте бра или точечные светильники рядом с акцентной зоной — и даже недорогие обои будут выглядеть премиально.
оклейте заднюю стенку открытых полок
сделайте рамку для зеркала
задекорируйте дверные откосы или панели шкафа
Фрагмент с ручной росписью, вставка с шелком или замшей, игра глянца и матовости — такие нюансы делают интерьер индивидуальным и запоминающимся.
Геометрия и флора? Почему бы и нет, если объединяет их общая палитра. Контраст форм оживляет интерьер, главное — соблюдать баланс цвета.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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