Подоконник пожелтел и в пятнах? Эти два способа вернут ему белизну за 15 минут

Белый подоконник — как белая рубашка: только отвернёшься, и он уже в разводах, пятнах от цветов, чашек и рассады. Пластик впитывает всё: капли, пыль, уличную грязь. И через время вместо кристального белого — пожелтевшая полоска под окном.
Но не спеши сдаваться. Даже самый "убитый" подоконник можно спасти — быстро, просто и без особых затрат. Вот два проверенных способа — один с магазинной "химией", второй — для тех, кто любит домашние рецепты.
Плюс: подходит для сильных загрязнений и быстро убирает въевшиеся пятна.
Бонус: эта смесь не только чистит, но и дезинфицирует. Отличный способ избавиться от плесени и грибка.
Даже если подоконник давно не видел уборки — всё поправимо. Главное, знать правильный подход и не тянуть до весны или ремонта. Кстати, эти же методы подойдут и для пластиковых столешниц, оконных рам и подставок под цветы.
Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.