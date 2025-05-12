Подоконник пожелтел и в пятнах? Эти два способа вернут ему белизну за 15 минут

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белый подоконник — как белая рубашка: только отвернёшься, и он уже в разводах, пятнах от цветов, чашек и рассады. Пластик впитывает всё: капли, пыль, уличную грязь. И через время вместо кристального белого — пожелтевшая полоска под окном.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Но не спеши сдаваться. Даже самый "убитый" подоконник можно спасти — быстро, просто и без особых затрат. Вот два проверенных способа — один с магазинной "химией", второй — для тех, кто любит домашние рецепты.

Способ №1: отбеливатель для белья (без хлора!)

Что делать

Убери пыль и грязь.

Насыпь на подоконник 1 ст. л. отбеливателя (важно: без хлора!).

Добавь немного тёплой воды и щёткой равномерно распредели смесь.

Хорошо вотри в пластик.

Оставь на 10-15 минут.

Смой тёплой водой. Готово!

Плюс: подходит для сильных загрязнений и быстро убирает въевшиеся пятна.

Способ №2: сода + перекись водорода

Что делать

Смешай соду с перекисью — до густой кашицы.

Нанеси на подоконник, особенно на пятна.

Оставь на 10-15 минут.

Смой водой и вытри насухо.

Бонус: эта смесь не только чистит, но и дезинфицирует. Отличный способ избавиться от плесени и грибка.

Даже если подоконник давно не видел уборки — всё поправимо. Главное, знать правильный подход и не тянуть до весны или ремонта. Кстати, эти же методы подойдут и для пластиковых столешниц, оконных рам и подставок под цветы.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).



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